Passa la Fiorentina, come da previsioni della vigilia. Ma quanta fatica. La formazione di Italiano supera per 2-1 un Benevento niente male e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli. Un gol per tempo per i viola: Milenkovic nel primo e Sottil nel secondo, prima del punto della speranza firmato Moncini. Una gara che rimane in bilico fino alla fine, perché il Benevento tiene ottimamente e costantemente testa a una formazione di categoria superiore, sfiorando pure il pareggio. Ottimo e decisivo Rosati, il portiere di riserva viola, che più volte risponde ai tentativi dei campani. Mentre Lapadula si vede annullare per fuorigioco il 2-2 a 7 minuti dalla fine. Se il Benevento esce dal Franchi a testa altissima, la Fiorentina si guadagna dunque il Napoli, a metà gennaio, anche se trema per Pulgar, in campo al 76' e sostituito 12 minuti più tardi dopo un brutto colpo a una caviglia ricevuto da Ionita.

Fiorentina-Benevento 2-1 (primo tempo 1-0)

Fiorentina (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi (68' Duncan), Amrabat (76' Pulgar, 88' Bianco), Maleh; Callejon (68' Gonzalez), Kokorin (76' Vlahovic), Sottil. All. Italiano

Benevento (4-3-3): Manfredini; Elia, Glik, Vogliacco, Masciangelo; Acampora (79' Insigne), Calò, Tello (46' Ionita); Brignola (55' Improta), Moncini (71' Lapadula), Sau (55' Di Serio). All. Caserta

Arbitro: Luca Zufferli

Gol: 19' Milenkovic (F), 46' Sottil (F), 52' Moncini (B)

Ammoniti: Calò, Bianco

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

7' – Calò viene servito perfettamente in area da Brignola e fa partire un tiro-cross incrociato che Moncini non riesce a deviare a porta vuota.

19' – GOL DELLA FIORENTINA. Angolo di Callejon, torre aerea di Igor e Milenkovic, in posizione regolare, segna di testa davanti a Manfredini. 1-0.

25' – Elia viene liberato sulla destra e centra perfettamente per Acampora, la cui spaccata da pochi passi termina tra le braccia di Rosati.

37' – Acampora crossa da sinistra per Glik, che in tuffo di testa costringe Rosati a un gran riflesso. Benevento ancora vicino al pari.

39' – Benassi serve in area di tacco Kokorin, che si presenta davanti a Manfredini ma gli calcia debolmente addosso. Anche i viola si mangiano il 2-0.

43' – Altro tentativo di Moncini, che piazza la palla col destro, e respinta con un piede di Rosati.

47' – GOL DELLA FIORENTINA. Centro di Callejon, primo colpo di testa di Sottil respinto da Manfredini e tap-in dello stesso cagliaritano, che da un passo mette dentro.

52' – GOL DELLA FIORENTINA. Sau centra da destra per Moncini, che in spaccata mette dentro a porta vuota. Accorcia il Benevento.

65' – Calò fa partire una rasoiata mancina dai 20 metri e Rosati si salva in angolo con la punta delle dita.

83' – Punizione dalla trequarti, Lapadula segna sul secondo palo, ma la rete viene annullata per un probabile fuorigioco attivo di Di Serio.

Il migliore

Sottil. Molto brillante. Tra uno scatto e un cross al centro dell'area, trova il tempo per firmare il gol del raddoppio.

Il peggiore

Kokorin. Chance completamente sprecata. Non vince un duello e si divora un gol davanti a Manfredini. Un disastro su tutta la linea.

