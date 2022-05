Dopo la finale di Coppa Italia persa contro l’Inter per 4-2 e giocata da capitano, Giorgio Chiellini ufficializza l’addio a fine stagione alla Juventus, dopo 18 in bianconero: “Dispiace lasciare con un anno senza vittorie dopo dieci anni, va accettato. Ci deve rimanere qualcosa dentro per i prossimi anni. Lunedì festeggerò e saluterò il mio Juventus Stadium, ma cedo lo scettro a tanti giovani”.

Le parole di Chiellini

Ad

"Dispiace, perché hanno avuto il predominio del pallone, ma noi abbiamo fatto più tiri. Mattia non ha parato quasi nessun tiro, solo eurogol e rigori. Spero che la rabbia di perdere 3 partite su 4 contro l’Inter posso darci la motivazione giusta. È un percorso di crescita, è brutto chiudere la stagione senza titoli. È chiaro che qualcosa non è andato. C’è stato un percorso di miglioramento, ma che è lontano dalla squadra che può vincere. È nella continuità e nella voglia che si fa la differenza. Senza nessuna offesa, il Milan è meno forte dell’Inter, ma è comunque primo. Le energie devono darci la giusta ripartenza. Il prossimo anno questa squadra non può accettare di restare con zero titoli. È vero, quest’anno i risultati lo dimostrano. Io ho vissuto anni di settimi posti, ero grandicello, ma sembravo anche io un pulcino bagnato. C’è voluto un po’ di tempo, adesso tocca ai ragazzi mandarli avanti. Lunedì festeggerò nel mio Stadium, ma cedo lo scettro ai miei ragazzi e sono felice di lasciarlo in un livello ancora alto. Oggi finché c’è l’ho fatta, spero di averlo dimostrato".

Coppa Italia Allegri, ‘zero tituli’ ed espulso in Juve-Inter: cosa è successo 39 MINUTI FA

Chiellini: "Razzismo? Stiamo dando una brutta immagine"

Coppa Italia L’Inter è campione! Juventus schiantata 4-2 al supplementare 13 ORE FA