"La squadra arriva carica e motivata, sappiamo dell'importanza della sfida e ciò che rappresenta per noi. Arriviamo da tre vittorie di fila e siamo pronti. Lautaro? Ho sempre tanti dubbi, ogni giorno. Mancano ancora due allenamenti e cercherò di scegliere il meglio. La Coppa Italia va separata dal campionato, siamo in corsa su entrambe e vuol dire che stiamo facendo bene, avendo anche vinto la Supercoppa a gennaio". Dopo lo 0-0 del match d'andata a inizio marzo , Inter e Milan si ritrovano una di fronte all'altra nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro. Il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi , ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Ad

"Sulla regola dei gol in trasferta se ne era discusso, bisognava omologarsi, ma andremo avanti così e lo accettiamo. Non avendo segnato all'andata, dovremo tenerne conto per domani sera. Questo è il quarto derby, domani vogliamo vincere perché l'obiettivo è la finale di Coppa. Potevamo ottenere di più in precedenza, ma gli episodi sono determinanti e dovevamo essere bravi a indirizzarli nel momento giusto.

Coppa Italia Inter-Milan, probabili formazioni: Diaz e Lautaro dal 1'? UN GIORNO FA

Derby e corsa scudetto

"Vale una finale, ma ripeto che sono due competizioni diverse. Domani daremo priorità assoluta alla partita, una volta finita, indipendentemente dal risultato, ci concentreremo con motivazioni e pensieri sulla Roma e sul nostro campionato".

Chi riesce a sostituire meglio Brozovic?

"È un giocatore importante, lo hanno sostituito Barella, Calhanoglu, Vidal a Liverpool. Abbiamo elementi di grande valore che hanno dato il massimo. Probabilmente, parlando con la dirigenza, prenderemo qualcuno. Vedremo a fine stagione".

Coppia d'attacco

"Ho cinque attaccanti, tutti in ottimo stato e che meriterebbero per questo di giocare. Possono giocare tutti, con tutti. Sceglierò la soluzione migliore, la scelta degli attaccanti dipende sempre dal tipo di partita. Dzeko e Correa hanno fatto un ottimo lavoro con il Verona, Lautaro e Sanchez sono entrati e hanno segnato entrambi. Dipende sempre dal match e da come questo evolve".

L'Inter va e torna favorita: la volata Scudetto a 6 turni dalla fine

Serie A Maignan non subisce gol da 564': Pioli eguaglia Rocco e Capello 15/04/2022 A 22:08