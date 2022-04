Notte decisiva allo Stadium per stabilire chi raggiungerà l'atto finale della coppa nazionale. Nella gara d'andata disputata al Franchi di Firenze, i bianconeri si sono imposti 0-1 grazie all'autorete di Venuti , a tempo praticamente scaduto, su cross di Cuadrado. Un piccolo vantaggio, dunque, in favore della squadra di Massimiliano Allegri in vista della gara di ritorno. La truppa zebrata è approdata alle semifinali dopo aver eliminato Sampdoria e Sassuolo . I viola, invece, hanno sbancato il campo del Napoli e quello dell'Atalanta firmando una doppia impresa valsa l'approdo tra le prime quattro del torneo. Chi passa il turno, sfiderà in finale la vincente del derby tra Milan e Inter.

Juventus-Fiorentina: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano

Igor in marcatura su Vlahovic durante Fiorentina-Juventus - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Imago

Juventus-Fiorentina: dove vederla in tv

Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 20 aprile all'Allianz Stadium con calcio d'inizio alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Mediaset e il canale di riferimento sarà Canale 5. Eurosport vi offrirà la diretta scritta della partita con aggiornamenti e commenti in tempo reale.

