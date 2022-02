Gasperini non ha voluto parlare Atalanta contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ad intervenire ai microfoni del post gara è venuto Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, che ha commentato gli Milenkovic, a suoi dire, in fuorigioco. “Errore grave” l'ha definito il dirigente dei bergamaschi. non ha voluto parlare dopo la sconfitta casalinga della suacontro la Fiorentina in Coppa Italia. Ad intervenire ai microfoni del post gara è venuto, direttore generale dell'Atalanta, che ha commentato gli episodi della partita . Specialmente quello del gol di, a suoi dire, in fuorigioco. “” l'ha definito il dirigente dei bergamaschi.

La Fiorentina ha sempre avuto rigori contro di noi

Ad

Prendo atto di quello che è successo, complimenti alla Fiorentina. Ci sono partite nelle quali hai la sensazione che il campo sia in salita e gli episodi non ti danno ragione. La Fiorentina ha sempre avuto rigori contro di noi, probabilmente c’erano, ma non ho capito la dinamica del terzo gol. Demiral mi ha detto che non c’era fallo

Errore grave dell'arbitro

Chiedo a Bergonzi la lettura del fuorigioco perché se de Roon rimette in gioco allora vuol dire che in tutti questi anni di calcio non ho capito ancora niente. Gli errori succedono, purtroppo un po’ troppo spesso, anche in campionato. Non vedere un fuorigioco del genere per me è un errore grave. Dispiace perdere la semifinale per un episodio del genere al 93’. È un errore grave, ripeto, però gli errori fanno parte del gioco. Dobbiamo accettarli e pensare alla prossima partita

Chiamato in causa, l'ex arbitro Mauro Bergonzi, moviolista per Mediaset, aveva già dato la sua interpretazione sul gol di Milenkovic.

Le parole di Bergonzi

La mia interpretazione è che lo stacco di testa è stato considerato una giocata, ma la deviazione è fortuita. Se Bonaventura è in fuorigioco al momento del cross, per me quello è fuorigioco. Ho solo espresso la mia interpretazione di quello che potrebbe essere successo in sala VAR

