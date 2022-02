Atalanta e Fiorentina (Michael Fabbri di Ravenna. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Gewiss Stadium ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per i quarti di finale di Coppa Italia, arbitrato dal signordi Ravenna. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Gewiss Stadium ( finita 3-2 per la Fiorentina ).

La moviola di Atalanta-Fiorentina

Minuto 5': RIGORE PER LA FIORENTINA - Pestone di de Roon ai danni di Nicolás González. L'arbitro non dà rigore in un primo momento, ma viene richiamato dal VAR. Rivedendo le immagini assegna il penalty e si vede bene come i due siano dentro l'area di rigore. Il centrocampista dell'Atalanta si becca anche il giallo per proteste.

Minuto 69': RIGORE PER LA FIORENTINA - Koopmeiners colpisce con una ginocchiata Maleh in area, nel tentativo di anticipare il giocatore della Fiorentina. Rigore senza esitazioni.

Minuto 79': ESPULSO MARTINEZ QUARTA - Già ammonito, il difensore argentino entra in scivolata da dietro su Muriel. Il giocatore della Fiorentina prende il pallone, ma tocca anche Muriel che va a terra. E arriva il secondo giallo e il cartellino rosso.

Minuto 90+3: GOL MILENKOVIC, IN FUORIGIOCO? In pieno recupero arriva il 3-2 della Fiorentina con il fantastico gol di Milenkovic. Lamentale però dei giocatori dell'Atalanta che vogliono il fuorigioco del serbo, ma l'interpretazione dell'arbitro è che il tocco di de Roon sia da 'considerarsi' come una nuova giocata e che rimetta quindi in gioco Milenkovic. Dalla VAR Room confermano tutto e il gol viene convalidato.

La squadra arbitrale

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Assistenti: Mondin e Colarossi

Quarto uomo: Andrea Colombo

VAR: Marco Guida

AVAR: Giorgio Peretti

