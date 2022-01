Muriel in avvio di partita e Maehle nel finale: l'Atalanta elimina il Venezia dalla Coppa Italia e raggiunge i quarti di finale, contro una tra Napoli e Fiorentina. Con in vista rispettivamente la super sfida contro l'Inter e il delicato match contro l'Empoli, i due tecnici dosano le energie: emblematico l'esordio del classe 2003 Scalvini per la Dea. Buon primo tempo per i nerazzurri, anche se gli ospiti protestano per il gol di Muriel: stop di braccio o petto? Il Var decide che il gol è buono, situazione al limite. Nella ripresa il Venezia parte forte, segna con Crnigoj - ma la rete è irregolare per fuorigioco di Henry - e impensierisce Musso; l'Atalanta colpisce un palo con Pezzella. I veneti provano il tutto per tutto nel finale, la Dea regge e chiude in contropiede con Maehle.

Il tabellino

ATALANTA-VENEZIA 2-0 (primo tempo 1-0)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini (66' De Roon), Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Pezzella (73' Maehle); Pessina, Miranchuk; Muriel (73' Pasalic). All. Gasperini.

VENEZIA (3-4-3): Lezzerini; Svoboda, Caldara, Ampadu; Crnigoj (55' Mazzocchi), Fiordilino (77' Peretz), Tessmann, Molinaro (46' Schnegg); Johnsen, Kiyine (62' Heymans), Okereke (46' Henry). All. Zanetti.

Gol: 12' Muriel (A), 88' Maehle (A)

Assist: 1-0 Freuler (A), 2-0 Pasalic (A)

Ammoniti: Koopmeiners (A), Fiordilino (V), Schnegg (V), Ampadu (V), Johnsen (V)

Teun Koopmainers, Atalanta-Venezia, Coppa Italia 2021-22, Imago Credit Foto Imago

La cronaca in 7 momenti chiave

12' DOPPIA OCCASIONE PER L'ATALANTA - Conclusione di Muriel, bravo Lezzerini a respingere. L'azione prosegue, Koopmeiners calcia da fuori e il pallone arriva a Miranchuk: conclusione ravvicinata e altra parata.

15' GOL DI MURIEL - Palla di Freuler, stop di petto del colombiano e grande dribbling in area: sinistro vincente da pochi passi. Check del Var per possibile controllo con il braccio: al limite, ma è tutto buono.

44' OCCASIONE PER KOOPMEINERS - Bella azione dell'Atalanta, stacco di testa del centrocampista: pallone che sfiora la parte alta della traversa.

50' ANNULLATO IL GOL DI CRNIGOJ - Grandissima rete, conclusione al volo dalla trequarti sugli sviluppi del corner. Ma c'è Herny in fuorigioco sulla traiettoria.

56' PALO DI PEZZELLA - Destro a cercare il secondo palo sugli sviluppi di un corner, Lezzerini immobile: legno pieno.

68' OCCASIONE PER HENRY - Clamoroso errore di Musso, che stoppa male: l'attaccante del Venezia si trova il pallone a pochi passi dal portiere della Dea e si fa murare.

88' GOL DI MAEHLE - Schnegg scivola, l'esterno guida il contropiede, tre contro due, e apre a Pasalic: il fantasista chiude immediatamente la triangolazione, gol a porta vuota.

Il momento social

Il migliore

Teun KOOPMEINERS - Partita totale, di grande qualità e con interventi preziosi. Pulitissimo in impostazione e anche pericoloso di testa.

Il peggiore

David SCHNEGG - Non entra bene in partita, si va ammonire e con la sua scivolata lancia il contropiede del 2-0 per l'Atalanta.

Le pagelle

Arbitro in confusione totale: aveva fischiato la fine già all'86'

