E' tempo di Coppa Italia per Atalanta e Venezia che si sfideranno nel turno valevole per gli ottavi di finale. Tutto quello che c'è da sapere sulle due formazioni e sulle statistiche delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Miranchuk; Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke. Allenatore: Paolo Zanetti

STATISTICHE

Atalanta e Venezia si affrontano per la sesta volta in Coppa Italia: il bilancio è in perfetto equilibrio con due successi per i bergamaschi, due per i veneti (incluso il più recente nella fase a gironi dell’edizione 2003/04) e un pareggio.

Il Venezia ha superato il turno nell’ultima occasione in cui ha incontrato l’Atalanta in Coppa Italia in una sfida ad eliminazione diretta: secondo turno dell’edizione 1992/93, con una vittoria esterna per 2-0 e una sconfitta casalinga per 1-2.

L' Atalanta ha passato il turno in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo essere stata eliminata in tutte le cinque precedenti occasioni (tra il 2006 e il 2017).

Dopo il successo sulla Ternana nell'ultimo turno di Coppa Italia, disputato a metà dicembre, il Venezia potrebbe vincere due incontri consecutivi nella Coppa Nazionale per la prima volta dall'agosto 2000 (v )Savoia e Siena).

Duván Zapata ha preso parte a tre degli ultimi quattro gol dell'Atalanta in Coppa Italia, grazie a una rete e due assist, tutti nella semifinale di ritorno, del febbraio 2021, contro il Napoli.

DOVE VEDERLA IN TV

Atalanta-Venezia verrà trasmessa in diretta su Mediaset che da quest'anno detiene i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la diretta del match sarà Italia 1. Mediaset garantirà anche la diretta streaming del match di Bergamo.

