Coppa Italia

Vittoria agrodolce perdi Mourinho : un 2-0 secco che vede i nerazzurri proiettarsi in orbita semifinale di, dall'altra parte però Simone Inzaghi non può essere contento per l'infortunio di; il difensore ha lasciato il campo, in lacrime, al 45esimo del primo tempo e stamattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato un