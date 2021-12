Il Cagliari torna alla vittoria e raggiunge il Sassuolo agli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoblù - rimaneggiati da Walter Mazzarri - hanno la meglio sul Cittadella e trovano un successo importante per il morale, con il penultimo posto in classifica a complicare le cose in Serie A: 3-1 alla Unipol Domus contro una squadra arrivata in fiducia in Sardegna, con la vetta della Serie B distante solo sette punti. I sardi non brillano, ma approfittano della superiorità rispetto agli avversari e degli errori di Maniero: nel primo tempo a segno Deiola e Ceter, nella ripresa Pereiro chiude la partita dopo il gol annullato a Cuppone. Nel finale Mazzarri inserisce anche i titolari: le energie positive di questa vittoria possono aiutare il Cagliari, che ora avrà la delicata sfida contro l'Udinese in campionato. Da sottolineare il grande gol di Donnarumma nel finale: destro dai 30 metri sotto l'incrocio. A dirigere la sfida è stata Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A.

Il tabellino

CAGLIARI-CITTADELLA 3-1 (primo tempo 2-0)

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni (72' Caceres), Obert; Zappa, Kourfalidis (59' Grassi), Oliva, Deiola (72' Dalbert), Lykogiannis (81' Desogus); Pereiro, Ceter (59' Joao Pedro). Allenatore: Mazzarri.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero, Cassandro, Adorni (79' Smajlaj), Frare, Donnarumma; Mazzocco, Mastrantonio (63' Beretta), D’Urso (63' Branca); Danzi; Antonucci (46' Baldini); Cuppone (76' Vita). Allenatore: Gorini.

Gol: 16' Deiola (CA), 40' Ceter (CA), 64' Pereiro (CA), 85' Donnarumma (CI)

Ammoniti: Oliva (CA), Danzi (CI), Frare (CI)

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Alessandro Deiola, Cagliari, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

16' GOL DI DEIOLA - Azione prolungata dei rossoblù, bel cross di Zappa e stacco di testa al centro dell'area di rigore: pallone sotto l'incrocio.

40' GOL DI CETER - Deiola calcia al volo di sinistro sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, malissimo Maniero che non trattiene: l'attaccante rossoblù deve solo spingere in porta.

42' MANIERO SI RISCATTA - Contropiede del Cagliari, Ceter calcia di prima da buona posizione: il portiere del Cittadella blocca addirittura.

62' ANNULLATO IL GOL DI CUPPONE - Controllo e destro vincente da pochi passi, ma c'è fuorigioco: nulla da fare per il Cittadella.

64' GOL DI GASTON PEREIRO - Altra respinta non perfetta di Maniero, il giocatore del Cagliari controlla e da pochi passi non sbaglia.

75' ANNULLATO IL GOL DI LYKOGIANNIS - Netta la posizione irregolare prima del sinistro vincente.

77' ANNULLATO IL GOL DI MAZZOCCO - Controllo e sinistro dal limite senza marcatura, pallone nell'angolino. Ma c'è fuorigioco precedente di Beretta.

85' GRAN GOL DI DONNARUMMA - Gol pazzesco del Cittadella: botta dalla trequarti, pallone sotto l'incrocio.

90' PALO DI JOAO PEDRO - Contropiede del Cagliari, sinistro del capitano: legno pieno! E poi Pereiro manda sul fondo.

Il momento social

Il migliore

Alessandro DEIOLA - Importante il gol di testa a sbloccare una sfida tutt'altro che semplice. Prestazione costante in tutto l'arco del match.

Il peggiore

Luca MANIERO - Compie qualche buon intervento, ma gli errori in occasione del 2-0 e del 3-0 sono pesanti perché affossano le speranze del Cittadella.

