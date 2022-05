Sport Mediaset dopo il fischio finale... Juventus-Inter, finale di Coppa Italia 2021/22, si é conclusa con il punteggio di 4-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari all'Olimpico di Roma. A segno Barella, Alex Sandro, Vlahovic, Calhanoglu e due volte Perisic a sigillare il trionfo nerazzurro. Ecco le dichiarazioni di mister Massimiliano Allegri dopo il fischio finale...

L'espulsione

Ad

"È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Ho reagito, l'arbitro mi ha visto e mi ha espulso giustamente. Non cambia niente sapere cos'è successo oppure no in campo".

Coppa Italia Allegri, ‘zero tituli’ ed espulso in Juve-Inter: cosa è successo 40 MINUTI FA

Sulla rabbia provata

"Non cambia niente il sapere cosa è successo. C'è da fare i complimenti all'Inter che ha vinto. Noi usciamo da un'annata dove non abbiamo vinto neanche un trofeo. Questa rabbia che ci portiamo dentro va tenuta per l'anno prossimo dove dobbiamo tornare a vincere. La squadra ha fatto una bella prestazione poi siamo un po' calati nella parte finale ma avevamo dei giocatori che rientravano e avevano poco nelle gambe. Dispiace".

Cosa salvare?

"Dalle esperienze ci teniamo caro tutto. Dispiace perchè avevamo fatto una bella rimonta e a Torino non siamo riusciti a fare risultato con l'Inter. Stasera potevamo avere la rivincita ma non ci siamo riusciti. Per la partita di stasera c'è da ringraziare i ragazzi".

Sugli scontri diretti negativi

"In questo momento non ha senso. Posso solo fare i complimenti all'Inter che ha fatto una bella partita, all'arbitro che ha arbitrato una bella partita e ai miei ragazzi che hanno fatto una buona partita. Abbiamo raggiunto un obiettivo importante che a gennaio era difficile da raggiungere. Ora dobbiamo concludere nel migliore dei modi e riprendere l'anno prossimo con l'obiettivo di tornare a vincere".

Calo nel finale?

"La squadra ha fatto bene per settanta minuti poi avevo bisogno di cambi perchè a destra nostra loro avevano un giocatore in più e ho preferito mettere un giocatore fresco. Cuadrado aveva difficoltà con Perisic e mi sono messo a tre per dare copertura. Spiace perchè abbiamo fatto una buona partita".

Da Scirea a Ronaldo: la Top 11 di sempre di Juventus e Inter

Coppa Italia Chiellini: "Lascio la Juve. C'è dispiacere ma è il momento giusto" 14 MINUTI FA