Grande sfida al Franchi con Fiorentina e Juventus che si sfidano per un posto nella finale di Coppa Italia. È anche, e soprattutto, la serata del ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze, dopo la maxi operazione che ha visto il serbo lasciare la Toscana per la Juventus nell'ultima finestra di mercato. Vlahovic vuole raggiungere Roberto Baggio come impatto in bianconero (un altro che arrivò dalla Fiorentina) e con una doppietta farebbe 6 gol nelle sue prime 7 partite, proprio come il Divin Codino. A fare coppia con lui ci sarà Moise Kean, mentre Morata parte dalla panchina. La 'sorpresa' è rappresentata da Aké che viaggerà sulla fascia destra. L'esterno francese arriva dal Marsiglia e in questa prima parte di stagione ha giocato con l'Under 23 di Lamberto Zauli.

Fiorentina-Juventus: formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, L.Torreira, Bonaventura; Ikoné, Saponara; Piatek. All. Vincenzo Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; M.Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Lu.Pellegrini; Vlahovic, Moise Kean. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Allegri: "Vlahovic sarà sempre riconoscente alla Fiorentina"

