La metafora del corto muso, ancora una volta, come fotosintesi del calcio allgeriano. La Fiorentina gioca meglio, crea di più, ma non concretizza. E alla fine, allora, impietosa, paga dazio. Lo fa a una Juventus solida ma praticamente del tutto inoffensiva (e condizionata dalle tante assenze); con il fischiatissimo ex Vlahovic lontano un’era geologica dalla porta di Terracciano e con Igor e Milenkovic a prenderne, anche con le maniere forti, tutte le cure del caso. Una Viola più pimpante e più pericolosa dalle parti di Perin, soprattutto con il neo acquisto di gennaio Ikone, visto poco in campionato ma stasera davvero indiavolato. Un diagonale vicino al gol nel primo tempo, tante azioni, ma soprattutto un palo a inizio ripresa dope aver mandato al bar dei distinti De Sciglio con una finta. Alla Viola tutto questo non solo non basta a vincere la partita; ma è di lezione nella sconfitta. All’ultima azione buona, infatti, Cuadrado mette dentro da destra un tiro-cross teso che Milenkovic prima liscia e Venuti poi mette dentro nella sua porta. E’ 0-1 Juventus. Un risultato d’oro. In Coppa Italia, infatti, ancora per questa stagione, vale ancora il gol in trasferta. Insomma: la Juventus ha una mezza ipoteca sulla finale.

Il tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Odriozola (46’ Venuti), Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli (83’ Duncan), L.Torreira, Bonaventura; Ikoné (83’ Gonzalez), Saponara (65’ Sottil); Piatek (65’ Cabral).

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, de Ligt, De Sciglio; M.Aké (46’ Cuadrado), Locatelli, Arthur, Rabiot, Lu.Pellegrini; Vlahovic, Moise Kean (60 Morata).

Gol: 92’ aut. Venuti

Note – Ammoniti: Pellegrini, De Sciglio; Bonaventura, Milenkovic.

La cronaca in 6 momenti chiave

15’ PERIN! MAMMA MIA CHE RISCHIO! Prova a uscire col palleggio basso la Juve, ma il suo portiere la passa di fatto a Bonaventura: il centrocampista Viola cerca la potenza ma non trova lo specchio. Ha rischiato la frittatona il secondo portiere della Juve.

26’ IKONE! FIORENTINA A UN PASSO DAL GOL! Ripartenza Viola, Ikone punta De Sciglio, lo salta, va col diagonale destro e non trova la porta di centimetri. Perin fermo. La miglior occasione fin qui della partita.

48’ PALO DELLA FIORENTINA! IKONE! Grande palla di Torreira per Ikone, che in campo aperto si lancia, salta De Sciglio e rientra sul sinistro: a tu per tu con Perin angola troppo e scheggia il palo.

58’ VLAHOVIC! CHANCE JUVE! Il serbo vince il duello fisico con Igor sul lancio profondissimo di De Sciglio: prova poi a sorprendere Terracciano con un pallonetto, ma il portiere viola para. La prima mezza chance della Juventus in questa partita.

78’ OCCASIONE JUVENTUS! I bianconeri trovano una ripartenza, Vlahovic serve Cuadrado che da posizione defilata prova la conclusione: esterno della rete. C'erano due compagni al centro, forse un po' egoista il colombiano.

92’ GOL! JUVENTUS AVANTI! AUTOGOL DI VENUTI! Cuadrado a destra sull'ultima azione: cross potente, liscia Milenkovic, Venuti è sorpreso e infila nella sua porta! La Juventus con il guizzo all'ultimo secondo sblocca la gara!

Il migliore

IGOR - Duello fisico costante con l'ex compagno Vlahovic. Ha spesso la meglio, anche sui palloni aerei. Non perde mai la bussola, sempre concentrato.

Il peggiore

Mattia DE SCIGLIO - Primo tempo in apnea, come terzo dietro, spesso puntato e saltato.Nel secondo a campo aperto Ikone lo salta ancora, ma scheggia il palo col mancino. Viene anche ammonito. Serataccia, in un ruolo in cui non convince.

Le pagelle

Allegri: "Vlahovic sarà sempre riconoscente alla Fiorentina"

