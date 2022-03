Fiorentina-Juventus, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, si é concluso col punteggio di 0-1 al Franchi. Decisiva l'autorete di Venuti nel recupero su cross di Cuadrado . Grande rimpianto per la viola che ha effettuato 21 tiri, 6 nello specchio ma non è riuscita a trovare la via del gol venendo beffata da una Juventus, abile a stringere i denti e a trovare una vittoria pesantissima (stante la regola del gol in trasferta) seppur in emergenza totale (ben 9 gli indisponibili). Vediamo le cinque verità di questa prima sfida di Coppa Italia.

1) Fiorentina brillante e in partita, ma poco cinica

La squadra di Vincenzo Italiano ha giocato bene, ha attaccato, ha messo per un'ora in difficoltà la Juventus, costringendola a difendersi. La solita Viola vibrante e propositiva, che però non è riuscita a concretizzare la qualità espressa in fase di costruzione. Ha sprecato Ikoné in un paio di circostanze, è mancato l'ultimo passaggio per Piatek. Insomma, chiudere una gara del genere contro la Juventus senza riuscire a segnare è un demerito non di poco conto. Lo ha ribadito Italiano nel post partita: "Dobbiamo essere più cattivi e concreti".

Le statistiche di Fiorentina-Juventus: 21 tiri totali, 12 occasioni da gol e 0 gol per la squadra di Italiano

STATISTICHE FIORENTINA JUVENTUS Possesso palla 55% 45% Parate 1 6 Tiri totali 21 6 Tiri in porta 6 1 Pali 1 0 Occasioni da gol 12 5

2) Allegri si difende e gli va bene così

La Juventus era rimaneggiata, senza diversi giocatori importanti e con altre pedine evidentemente "provate" da questo lungo tour de force. Le attenuanti finiscono qui, visto che la Juventus ha deciso, per volontà del suo tecnico, di difendersi al Franchi, di restare con la linea difensiva bassa, con il centrocampo compatto e con le due punte pronte a sacrificarsi in pressing sui portatori di palla viola. Alla fine la partita è girata nel verso giusto e ad Allegri va benissimo così. Certo è che per chiudere bene la stagione serve qualcosina di più, soprattutto in fase di proposta di gioco. I rientri di Dybala e Bernardeschi, in questo senso, possono aiutare.

Ikoné si dispera dopo un'occasione mancata in Fiorentina-Juventus - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

3) Locatelli molto stanco e non troppo lucido

Manuel Locatelli è in una fase calante della sua stagione. Il centrocampista bianconero avrebbe bisogno di tirare il fiato e riposarsi, dopo aver giocato molto più dei compagni di reparto, in un ruolo spesso dispendioso e faticoso. Poco lucido, poco preciso, a volte in ritardo. Non è il Locatelli della prima parte di stagione. Allegri, a corto di centrocampisti, sa che lo dovrà gestire: la Juve ha necessità di ritrovare la sua qualità.

4) Torreira e Arthur, due play molto simili

Bene l'uruguaiano della Fiorentina, ormai perfettamente integrato nel gioco di Italiano. Pimpante, vivo, propositivo. Ma bene anche il brasiliano della Juventus, sicuramente in crescita rispetto al recente passato. Sono i due fulcri di gioco di Fiorentina e Juve, e hanno un modo di esprimersi molto simile. In una partita in cui hanno giocato bene anche i difensori, va sottolineata la prova di due centrocampisti/registi desiderosi di diventare leader delle rispettive squadre.

Igor in marcatura su Vlahovic durante Fiorentina-Juventus - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Imago

5) Vlahovic disinnescato da Igor, partita difficile per il serbo

Grande prova del brasiliano Igor in marcatura sull'ex compagno Vlahovic. Il serbo, servito prevalentemente con lanci lunghi e palloni difficili da gestire, si è battuto, ha lottato, ma nel complesso non ha offerto una prova sufficiente al Franchi. Allegri dovrà trovare il modo di metterlo in condizione di colpire , ma per lui quella di Firenze resta una serata complicata e difficile, in un Franchi che schiumava astio nei suoi confronti. Avrà modo di rifarsi.

