A mente fredda, Venuti sui propri social ha fatto conoscere il suo pensiero. "Sognavo che finisse in maniera diversa perché ci tenevo troppo, per i miei compagni, per la società, per Firenze e i fiorentini. Il destino però aveva altri piani e ha voluto che finisse cosi". Lorenzo Venuti, entrato nella ripresa di Fiorentina-Juventus , ha siglato l’autogol che ha permesso alla squadra di Allegri di vincere 1-0. Subito dopo la deviazione, le telecamere si sono soffermate sul volto pieno di rabbia del terzino che non ha potuto evitare le lacrime.

Grazie a tutti i fiorentini per il sostegno pre e post partita… stasera avete vinto voi (Lorenzo Venuti)

Ma niente drammi perché i problemi veri sono altri purtroppo. E soprattutto perché la verità è che stasera si è vista una squadra che ha fatto vedere a tutti cosa significa giocare a calcio. Non sono/ siamo perfetti, ho/abbiamo dei limiti è vero ma ci metteremo subito al lavoro per migliorarci e colmarli come sempre abbiamo fatto e per riprenderci ciò che stasera il destino ci ha voluto togliere. Grazie a tutti i fiorentini per il sostegno pre e post partita… stasera avete vinto voi. E grazie anche a chi critica perché siete uno stimolo in più per migliorare con l’obiettivo di farvi mordere la lingua".

Le parole delle fidanzata di Venuti

"Io direi che in questo preciso momento che stiamo vivendo attualmente, ci sono problemi ben più gravi di un pallone che ti sbatte addosso e fa autogol. Ricordiamoci che il calcio è bello, è uno sport che appassiona e che unisce gli animi. Teniamolo a mente ed evitiamo di scrivere cose poco carine e prive di senso. Chi mi segue da tempo sa che sono molto riservata per quel che riguarda la mia vita privata, non parlo mai di Lorenzo ma in questa occasione devo farlo, perché sto ricevendo veramente troppi messaggi.

Alcuni sono di incoraggiamento, e quindi vi ringrazio, ma è una cosa sfigata che è capitata, passerà. D'altronde ci sono persone che in questo momento vivono in metropolitana usandole come bunker per tentare di schivare le bombe, quindi mi sembra che un autogol al confronto sia veramente una grande stronzata".

