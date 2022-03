Dusan Vlahovic non è stato accolto molto bene dai suoi ex tifosi al Franchi di Firenze, per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus (curva Fiesole e dal resto dello stadio. Negli ultimi giorni erano state date infatti una serie di istruzioni dai tifosi del gruppo organizzato, dalla coreografia - che raffigurava Dante - da esibire prima della partita, a come comportarsi con Vlahovic. Anche se Italiano ( Ce lo si aspettava.non è stato accolto molto bene dai suoi ex tifosi aldi Firenze, per la semifinale d'andata di Coppa Italia tra segui la DIRETTA SCRITTA ). Una volta entrato in campo per il consueto riscaldamento, prima del match, è stato subissato di fischi dallae dal resto dello stadio. Negli ultimi giorni erano state date infatti una serie di istruzioni dai tifosi del gruppo organizzato, dalla coreografia - che raffigurava Dante - da esibire prima della partita, a come comportarsi con Vlahovic. Anche se le sue parole ) e la Fiorentina avevano chiesto ai tifosi un'atmosfera diversa...

Sono arrivati poi dei cori in direzione del serbo. Dal “buffone” al “sei uno zingaro”. Al termine del riscaldamento, quasi in segno di sfida, Vlahovic è rimasto in campo per provare un po' di punizioni. Alla prima finita alta sopra la traversa, l'intero stadio ha risposto con 'olè'. Dopo altri tentativi, andati a segno, Vlahovic è poi corso via per rientrare negli spogliatoi con i compagni di squadra.

Striscioni dei tifosi della Viola prima di Fiorentina-Juventus - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Imago

49 gol in 108 gare (in tutte le competizioni), prima del suo passaggio in bianconero per 81,6 milioni. E alla Juventus è partito subito alla grande con 4 gol in 6 partite: dovesse segnare una doppietta, farebbe 6 gol in 7 partite. Come un certo Roberto Baggio, un altro passato dalla Fiorentina alla Juventus. I tifosi della Fiorentina non hanno preso molto bene l'addio dell'attaccante serbo, soprattutto per essere andato alla Juventus. Storica rivale. Con la maglia viola, Vlahovic ha collezionato(in tutte le competizioni), prima del suo passaggio in bianconero per 81,6 milioni. E alla Juventus è partito subito alla grande con: dovesse segnare una doppietta, farebbe 6 gol in 7 partite. Come un certo

