Ekuban al 76' su assist del subentrato Kallon. Il Grifone incrocia il Milan agli ottavi che si giocheranno a gennaio. Diamo i voti ai protagonisti della sfida. Andriy Shevchenko festeggia la sua prima vittoria da allenatore del Genoa . Dopo 4 sconfitte e un pareggio in campionato sotto la gestione dell’ex c.t. ucraino, a Marassi i rossoblù battono 1-0 la Salernitana ai sedicesimi di finale di Coppa Italia grazie ad un’incornata di Caleb Ansahal 76' su assist del subentrato Kallon. Il Grifone incrocia il Milan agli ottavi che si giocheranno a gennaio. Diamo i voti ai protagonisti della sfida.

--- Le pagelle del Genoa ---

Adrian SEMPER 7 - Semplicemente strepitoso nel doppio intervento su Djuric nel primo tempo e su Di Tacchio nella ripresa. Mezza qualificazione è sua

Davide BIRASCHI 6 - Argina bene le scorribande dei campani

Mattia BANI 6 - Lotta e prova a limitare i danni nel mis-match fisico con Djuric: promosso

Johan VASQUEZ 6,5 - Rischia spesso la giocata con personalità e quando gli riesce il Genoa ci guadagna in tempo e in qualità

Stefano SABELLI 6 - In costante proiezione offensiva sulla destra nel primo tempo, meno attivo nella ripresa

Manolo PORTANOVA 5,5 - Inizia bene, con intensità. Sparisce nella ripresa (dal 60' MELEGONI 5,5 - Una sola azione degna di nota: tiro alto anche a causa del terreno di gioco... da Promozione)

HERNANI 6 - Tantissimi cross precisi e pericolosi

Pablo GALDAMES 5,5 - Molto nervoso e impreciso. Soffre Kastanos col passare dei minuti

Andrea CAMBIASO 6 - La rivelazione dei rossoblù in questa prima (complicatissima) metà di stagione: tante discese sulla sinistra e tanta qualità. Esce per infortunio all'intervallo (dal 46' GHIGLIONE 6 - 45 minuti senza sbavature)

Caleb EKUBAN 6,5 - Un gol che sa di liberazione. Belle le lacrime dell'esultanza così come l'incornata che spedisce il Genoa agli ottavi

Mattia DESTRO 6 - Alla prima da titolare dopo 2 mesi di stop dà profondità e soluzioni all'attacco rossoblù dando l'impressione di essere sempre pericoloso ad ogni pallone toccato, anche se gli manca il gol, specialmente con una difesa rivedibile come quella della Salernitana. Shevchenko lo richiama in panchina, a sopresa, dopo un'ora (dal 60' KALLON 6,5 - Dà nuova linfa all'attacco del Grifone e proprio dai suoi piedi nasce un cross al bacio per la testa di Ekuban: provvidenziale).

All. Andriy SHEVCHENKO 6 - Quel "finalmente" urlato al gol racconta l'importanza del successo del Genoa che aveva un disperato bisogno di dare morale all'ambiente dopo la striscia di risultati disastrosi dell'ultimo periodo e il k.o. nel derby. Per stasera meglio guardare solo il risultato perchè la prestazione racconta di una squadra impaurita e con pochissima qualità. Con il ritorno di Destro e il mercato qualcosa, però, può cambiare...

--- Le pagelle della Salernitana ---

Vincenzo FIORILLO 6 - Non ha responsabilità sul gol di Ekuban

Filippo DELLI CARRI 6 - Personalità e velocità al servizio della squadra

Riccardo GAGLIOLO 5 - Dalla sua parte arriva il cross di Kallon per il vantaggio rossoblù. In costante ritardo in marcatura

Luka BOGDAN 5 - Partecipa alla frittata granata dell'1-0 (dall'85' GYOMBER S.V.)

Wajdi KECHRIDA 5 - Sbaglia uscite e marcature

Andrea SCHIAVONE 5 - Perde una palla sanguinosa a centrocampo e per poco non regala il vantaggio al Genoa ad inizio ripresa (dal 64' OBI 5 - Chi l'ha visto?)

Francesco DI TACCHIO 5 - Il capitano della Salernitana si lascia sovrastare da Ekuban e devia il pallone in rete con la mano: intervento difensivo inguardabile

Grīgorīs KASTANOS 6 - "Guadagna" due cartellini gialli tra le fila rossoblù ed è il migliore della Salernitana per un'ora. Nel finale cala e Colantuono se ne accorge (dal 76' COULIBALY S.V.)

Paweł JAROSZYNSKI 6 - L'ex rossoblù è padrone della sua fascia. Difficilmente si passa dalle sue parti

Edoardo VERGANI 5,5 - Non tira mai in porta (dal 65' SIMY 5 - Non si vede mai)

Milan DJURIC 6 - Gara complicata per l'attaccante bosniaco che però ha un sussulto nel doppio colpo di testa prontamente sventato da Semper (dall'85' GONDO S.V.)

All. Stefano COLANTUONO 5,5 - La sua Salernitana dopo una partenza sottotono esce dal Ferraris a testa alta, con la convinzione di essersela giocata fino all'ultimo, nonostante le difficoltà tecniche. Ora in campionato il peggiore degli scontri, quello con l'Inter capolista. Auguri

