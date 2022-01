Tornano in campo i Campioni d'Italia nella sfida secca valevole per la Coppa Italia; ad aspettare i Neroazzurri, c'è l'Empoli. I toscani sono protagonisti di un grande campionato con un gioco preciso e idee chiare.

PROBABILI FORMAZIONI

Ad

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi

Serie A Bloccata l’Inter: la lezione dell’Atalanta decimata 34 MINUTI FA

Empoli (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

DOVE GUARDARLA IN TV

La partita, fischio d'inizio ore 21:00 stadio "Giuseppe Meazza" di Milano, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Mediaset su Canale 5. Inter-Empoli sarà anche in streaming tramite l'applicazione di Mediaset Infinity, disponibile per dispositivi come tablet e smartphone.

Nani ufficiale al Venezia, l'Inter vuole Dybala

Serie A Atalanta-Inter, 5 verità: Handanovic, rottame a chi? Dea top 6 ORE FA