L'Inter vince la semifinale di ritorno e si qualifica per la finale, in programma l'11 maggio all'Olimpico di Roma. Decisiva la doppietta di Lautaro Martinez nel primo tempo, nella ripresa il Milan protesta per il gol annullato a Bennacer (fuorigioco di Kalulu) e Gosens chiude la partita. Di seguito, vediamo le cinque verità che ci ha lasciato la sfida di San Siro.

1) Inzaghi sogna il Tripletino

Inzaghi ora ha un mese e mezzo per trasformare la sua prima stagione interista in trionfale: pensando alle premesse – via Conte e due big, oltre all’inattesa perdita di Eriksen – e al momento di crisi che i nerazzurri hanno affrontato a inizio 2022, può essere davvero un’annata inaspettatamente da incorniciare. L’Inter è in corsa per il Tripletino (campionato, Coppa Italia e Supercoppa), saranno i dettagli a indirizzare il finale di stagione. Nel rush finale della stagione l’Inter si trova virtualmente prima in campionato (tra una settimana si potrà finalmente smettere di parlare di asterischi, con i nerazzurri in campo a Bologna ) e in finale di Coppa Italia, il tutto dopo aver già portato a casa un titolo grazie al successo in Supercoppa contro la Juventus. Di sicuro c’è solo quel trofeo conquistato a gennaio,: pensando alle premesse – via Conte e due big, oltre all’inattesa perdita di Eriksen – e al momento di crisi che i nerazzurri hanno affrontato a inizio 2022, può essere davvero un’annata inaspettatamente da incorniciare. L’Inter è in corsa per il Tripletino (campionato, Coppa Italia e Supercoppa), saranno i dettagli a indirizzare il finale di stagione.

Simone Inzaghi durante Inter-Milan - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

2) Lautaro è meglio senza Dzeko

quest’anno più di una volta sono emersi i dubbi su una compatibilità tra l’argentino ed Edin Dzeko. I due hanno numeri importanti, ma un asse vero e proprio non si è mai costruito. L’impressione è che Correa sia il partner ideale dell’ex Racing: i due in campo si annusano e si cercano, hanno anche un ottimo rapporto fuori dal terreno di gioco. Contro il Napoli, a novembre, Lautaro aveva segnalo su assist del Tucu, come nel derby di coppa. Anche ad Anfield, teatro della perla del Toro, Dzeko era in panchina. L’impressione è che Lautaro si esprima al meglio senza il bosniaco. Il Toro si è sbloccato e sembra in una di quelle fasi in cui tutto gli viene facile, sente la porta come i più grandi attaccanti in circolazione, gioca in trance agonistica anche lontano dall’area di rigore. Lautaro è questo: si accende e si spegne, ma quando la fiamma è viva lo si legge dagli occhi e per gli avversari sono guai. Ma se nelle ultime due stagioni c’è sempre stata intesa con Lukaku,. I due hanno numeri importanti, ma un asse vero e proprio non si è mai costruito. L’impressione è che Correa sia il partner ideale dell’ex Racing: i due in campo si annusano e si cercano, hanno anche un ottimo rapporto fuori dal terreno di gioco. Contro il Napoli, a novembre, Lautaro aveva segnalo su assist del Tucu, come nel derby di coppa. Nella trasferta di La Spezia, invece, era stato Sanchez a pescare Martinez

3) Come nel 3-0 del 2021 e con Giroud: derby spartiacque?

Pioli. Nel febbraio 2021 l’Inter prese il volo dopo aver battuto il Milan, un anno dopo in campionato ha accusato il colpo. Questo derby di coppa può essere un altro spartiacque. Il gol di Lautaro in apertura ha ricordato il derby di ritorno dell’anno scorso: cross di Lukaku, colpo di testa vincente dell’argentino. Allora era il quinto minuto, in Coppa Italia il match è stato bloccato addirittura prima, al terzo. Risultato? Lo stesso. Epilogo? Simile: doppietta dell’argentino – con il secondo gol arrivato nel momento migliore per il Milan in entrambe le stracittadine – e chiusura nel finale. Se il paragone tra i due derby regge, la divergenza netta è tra quanto accaduto il 5 febbraio scorso: l’Inter ha probabilmente giocato meglio nella sfida che poi ha perso, il Milan ha ringraziato gli episodi nella vittoria per 2-1 con Giroud e ora recrimina per il gol annullato a Bennacer, oltre a sentirsi stretto quello zero nella voce dei gol segnati. Tutto è girato dalla parte di Inzaghi, il derby ha voltato le spalle a

4) Il Milan ha perso concretezza

L'Inter non è stata perfetta: dopo il vantaggio di Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno lasciato campo dove non avrebbero dovuto, sulla corsia sinistra del Milan. Lì dove Theo e Leao sfondano, lo spazio c'era. Nel primo tempo il portoghese ha avuto due chance sfruttate male, il francese è stato protagonista del triangolo dopo il quale Perisic ha salvato sulla linea. Il risultato è pesante e anche figlio di un attacco che ha perso smalto: Pioli deve ritrovarlo con urgenza, impossibile pensare di inseguire lo scudetto senza i gol. Il Milan ha un problema con il gol. I segnali sono arrivati numerosi in campionato e, dopo essere stati nascosti dal 2-0 interno contro il Genoa , sono tornati con forza da Stefano Pioli e il suo staff. I rossoneri non hanno più fluidità sotto porta, continuano a creare occasioni ma non riescono a capitalizzare. Questione di lucidità? Di pressione? Di mancanza di alternative a Giroud, poco coinvolto nel derby di coppa dopo aver deciso quello di campionato?. Nel primo tempo il portoghese ha avuto due chance sfruttate male, il francese è stato protagonista del triangolo dopo il quale Perisic ha salvato sulla linea. Il risultato è pesante e anche figlio di un attacco che ha perso smalto: Pioli deve ritrovarlo con urgenza, impossibile pensare di inseguire lo scudetto senza i gol.

5) Trequarti ed esterno destro, Pioli ha due buchi

L'impressione è che, qualunque sia la scelta di Pioli per il match di turno, si tratti di un buco da colmare. Stiamo parlando di due ruoli: il trequartista e l'esterno destro. Brahim Diaz e Kessié per il primo, Saelemaekers e Messias per il secondo. Gli altri nove undicesimi della formazione tipo di questo momento della stagione sono pressoché fatti, mentre negli altri due tasselli c'è un problema evidente per il Milan. Vero che Messias ha segnato contro il Genoa, ma non può bastare a salvare un periodo complicato dell'ex Crotone. Saelemaekers si è completamente spento. Dietro a Giroud è sempre testa a testa ma tra un giocatore che ha rotto con l'ambiente (Kessié) e uno (Brahim Diaz) che si accende e si spegne con troppa facilità. L'ingresso dello spagnolo nel derby non è stato malvagio, ma alla fine l'ex Real Madrid non è riuscito a incidere. Due dei quattro ruoli offensivi del Milan non hanno un padrone affidabile: le difficoltà sotto porta si spiegano anche così?

