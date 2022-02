Meazza c'è Inter ha fatto fatica a trovare un allenatore che potesse rilanciare la squadra, e si è pensato anche ad un possibile ritorno di Mourinho. Non sotto la gestione Marotta, però, con l'ad del club milanese che ha specificato che i nerazzurri non abbiano mai cercato di riportare il portoghese 'a casa'. C'è invece rammarico per il derby perso, aggiunge Marotta, che bolla come “immeritata” la sconfitta patita Alc'è Inter-Roma e, soprattutto, il grande ritorno di José Mourinho dai suoi ex tifosi . Negli anni, in cui l'ha fatto fatica a trovare un allenatore che potesse rilanciare la squadra, e si è pensato anche ad un possibile ritorno di. Non sotto la gestione, però, con l'ad del club milanese che ha specificato che i nerazzurri non abbiano mai cercato di riportare il portoghese 'a casa'. C'è invece rammarico per il derby perso, aggiunge Marotta, che bolla come “immeritata” la sconfitta patita contro il Milan . E sulle squalifiche arrivate dal Giudice Sportivo ? Si valuta il ricorso...

Mai pensato di portare Mourinho all'Inter?

Ad

No, non c'è mai stata questa considerazione. C'è riconoscimento per un grande allenatore, che ha scritto la pagina più importante di questo club. Va attribuito il giusto merito, da parte nostra c'è apprezzamento

Sul derby perso

C'è rammarico per una sconfitta immeritata, ma bisogna avere la forza di voltare pagina e pensare alla partita di stasera, con motivazioni forti, e affrontare la Roma in una competizione a cui puntiamo

Le squalifiche di Bastoni e Inzaghi

Non entro nel merito, spetta al Giudice Sportivo in base ai referti. Posso analizzare la congruità e domani valuteremo il da farsi, ma niente alibi. Abbiamo perso, ma dobbiamo farne tesoro, dare una giusta lettura e pensare al presente e al futuro, con la motivazione e la voglia. L'Inter farà ricorso? Analizzeremo il referto e valuteremo, dovremo essere più bravi e gestire i momenti di sconforto, in cui dobbiamo migliorarci

La Juventus può rientrare nella lotta Scudetto?

Ci sono 45 punti a disposizione, evidentemente c'è tempo perché la classifica cambi. La Juventus deve essere protagonista, è in ritardo ma la forza e la capacità ci sono. Sappiamo che fa parte della griglia e che lotta per risultati importanti

