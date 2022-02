l'Inter di Inzaghi che dovrà vedersela con la Roma, reduce dal pareggio incandescente contro il Coppa Italia. Particolarmente emozionante sarà il ritorno di Mourinho a San Siro, nella veste di allenatore Giallorosso a sfidare la squadra con cui, 12 anni fa, vinse il Triplete. Non ci si ferma un attimo e così, dopo la sanguinosa caduta nel Derby della Madonnina , è già tempo di scendere in campo perdi Inzaghi che dovrà vedersela con la, reduce dal pareggio incandescente contro il Genoa ; la partita è valevole per i quarti di finale di. Particolarmente emozionante sarà il ritorno dia San Siro, nella veste di allenatore Giallorosso a sfidare la squadra con cui, 12 anni fa, vinse il

PROBABILI FORMAZIONI

Ad

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho

DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Roma sarà visibile in tv, in chiaro, su Canale 5. Il match si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso, in alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

