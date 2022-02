Atalanta e Fiorentina, reduci da due brutti ko in campionato, e che si sfideranno nei quarti di Coppa Italia; i bergamaschi perdono terreno in classifica perdendo contro il a spron battuto; i Viola, invece, cedono alla Milinkovic-Savic, Immobile e all'autogol di Capitan Biraghi. E' tempo di riscatto per, reduci da due bruttiin campionato, e che si sfideranno nei quarti di; i bergamaschi perdono terreno in classifica perdendo contro il Cagliari , che sembra aver iniziato un girone di ritorno; i Viola, invece, cedono alla Lazio grazie alle reti die all'autogol di Capitan

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano

DOVE VEDERLA IN TV

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play.

