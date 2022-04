Calcio

Coppa Italia, Italiano alla vigilia di Juventus-Fiorentina: "Come fermare Cuadrado? Se fanno passare un motorino..."

COPPA ITALIA - Nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno di semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, il tecnico dei Viola Vincenzo Italiano ha scherzato sui piani per contenere Juan Cuadrado. Il colombiano, ex della Fiorentina, è già stato determinante in due match stagionali contro la Viola. "Se lasciano passare un motorino come a San Siro...", ironizza Italiano.

00:01:11, 23 minuti fa