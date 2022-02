Dopo la vittoria con l'Hellas Verona in campionato, la Juventus si rituffa in Coppa Italia dove ad attenderla nei quarti di finale c'è il Sassuolo. Ecco le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia:

"La squadra sta bene, a parte Chiellini out e Bernardeschi che rientrerà in gruppo venerdì. Kean è squalificato. Il Sassuolo gioca bene e viene da una sconfitta 4-0, quindi sarà arrabbiato. Gioca Perin. La formazione non l'ho ancora decisa, a parte Bonucci. Vlahovic? Devo valutare. I cambi diventano importanti, possono giocare anche 60 minuti".

Ad

Sul bilancio dei primi mesi

Coppa Italia Coppa Italia 2021/2022: il tabellone completo 15 ORE FA

"Sono felice perché sono tornato e stiamo facendo un buon lavoro, siamo in corsa su tutti gli obiettivi. Ora l'euforia è tornata alle stelle, l'entusiasmo va bene ma essere troppo euforici no. A parte la volontà di arrivare più avanti possibile in Coppa Italia e Champions, l'obiettivo è il quarto posto. Sognare a me non piace tanto: anche perché l’Inter deve recuperare una partita. Il nostro campionato è sull’Atalanta".

Sul tridente Morata-Dybala-Vlahovic

"Col Verona era una partita complicata, corrono e ti aggrediscono, contro Atalanta e Torino sarà uguale. Ci sono dei momenti in cui digeriamo i tre davanti, anche Kean può fare l'esterno sinistro. Domenica sono stati molto bravi, siamo nell'ultima parte di stagione e non possiamo più sbagliare. Saranno quattro mesi divertenti, belli, soprattutto intensi".

Su Zakaria e Kaio Jorge

"Sta bene, si è allenato, solo un colpo alla schiena. Abbiamo preso un giocatore bravo. Kaio Jorge? Sono molto contento di lui. Aveva la possibilità di andare a giocare, tra l'altro al Sassuolo, ha preferito rimanere. Domani deciderò se farlo partire dall'inizio o a partita in corso. Lui è contento di essere rimasto, farà il suo percorso".

Su Cuadrado

"Sempre stato ago della bilancio di questa squadra, può fare tutto. Ora ci può dare una mano nella costruzione facendo il quarto di centrocampo, il terzo d'attacco, il quinto...può fare tutto. Domani sera può essere della partita..."

Sul campionato

"Si pensa sempre alla partita più vicina. Domani metteremo la formazione migliore per battere il Sassuolo, poi finita quella partita tracciamo una linea e penseremo all'Atalanta, i conti in questi casi non tornano mai. Dobbiamo arrivare in semifinale".

Allegri: "Tridente Vlahovic-Dybala-Morata? Sì, ma devono correre"

Calciomercato Dybala-Juventus, prove di disgelo e di rinnovo IERI A 07:04