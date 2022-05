Arbitra l'incontro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. I bianconeri di Massimiliano Allegri inseguono il 15esimo successo nella competizione: l'ultimo risale alla passata stagione con Andrea Pirlo in panchina. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, inseguono l'ottava Coppa Italia della loro storia: il successo manca dal 2011. Oltre ai due precedenti in campionato (1-1 a San Siro e successo per 1-0 dei nerazzurri allo Stadium), c'è anche quello nella Ecco le scelte di Max Allegri e Simone Inzaghi: Lo stadio Olimpico fa da cornice a Juventus-Inter , finale dell'edizione 2021-22 di Coppa Italia.della sezione di Roma 2. I bianconeri di Massimiliano Allegri inseguono il 15esimo successo nella competizione: l'ultimo risale alla passata stagione con Andrea Pirlo in panchina. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, inseguono l'ottava Coppa Italia della loro storia: il successo manca dal 2011. Oltre ai due precedenti in campionato (1-1 a San Siro e successo per 1-0 dei nerazzurri allo Stadium), c'è anche quello nella finale di Supercoppa italiana a gennaio: la sfida finì 2-1 per l'Inter che trionfò grazie a un gol di Sanchez allo scadere dei supplementari.

Le moviola (Arbitro: Valeri)

Minuto 48: Dusan Vlahovic cade in area sul contatto con De Vrij, Valeri lascia proseguire il gioco. Il contatto col braccio del difensore olandese dell'Inter sulla schiena dell'attaccante serbo della Juventus c'è ma pare veniale. E così è stato giudicato da Valeri e dalla squadra al Var.

Minuto 53: In gioco Vlahovic sull'imbucata di Dybala, regolare dunque il gol del 2-1. Consulto al Var solo una formalità!

Minuto 55: Rischia il rosso un nervoso Marcelo Brozovic.. Che prima frena la ripartenza di Dybala guadagnandosi il cartellino gaillo poi ritarda la prosecuzione del gioco bianconera allontanando il pallone. La panchina della Juve chiede a gran voce il secondo giallo, Valeri non ritiene ci siano gli estremi.

MInuto 77: RIGORE PER L'INTER! Sponda di Perisic per Lautaro che aggancia in area e viene a sua volta "agganciato" da de Ligt e Bonucci trovandosi in una sorta di "sandwich". L'Intervento di Bonucci, in particolare, gli impedisce di calciare a pochi metri da Perin: silent check col Var per Valeri e rigore giusto. La panchina della Juve "esplode" con un Allegri particolarmente infervorato. Animi accesissimi.

Minuto 98: RIGORE PER L'INTER! de Ligt frana su de Vrij in area di rigore della Juventus, Valeri lascia correre ma viene richiamato al Var e rivede la sua decisione assegnando il penalty! Decisione sacrosanta.

Minuto 104: Vlahovic chiede un rigore! Ma Valeri lascia correre reputando l'intervento di De Vrij sul pallone. Tocca la sfera effettivamente il difensore olandese ma rischia nella circostanza.

Minuto 105: ESPULSO ALLEGRI! Nervi a fior di pelle per il tecnico bianconero che protesta nell’area tecnica dell’Inter contro Lautaro Martinez: l’arbitro Valeri lo espelle.

