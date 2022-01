E' tempo di scendere subito in campo nella Coppa Italia per la Juventus di Allegri che, nell'ultimo periodo, ha recuperato parecchio terreno sulle prime in classifica. Ad attendere i Bianconeri, c'è la Sampdoria con il neo allenatore Marco Giampaolo che dovrà sostituire D'Aversa.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Conti, Dragusin, Chabot, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Angelo Palombo

DOVE VEDERLA IN TV

Juventus-Sampdoria verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, su Canale 5. Sarà possibile seguire il match in diretta streaming, due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l'app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it.

