Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia andato in scena allo stadio Olimpico, si è concluso sul punteggio di 1-0. Grazie a questo successo i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri si qualificano ai quarti di finale dove affronteranno il Milan. Qui di seguito i voti ai protagonisti dell'incontro.

Ad

Le pagelle della Lazio

Coppa Italia Sempre Immobile! La Lazio supera 1-0 l'Udinese e si prende il Milan 4 ORE FA

Pepe REINA 6.5 - Sempre preciso e attento. Non sbaglia niente.

Manuel LAZZARI 6 - Ha tantissima energia. Corre a perdifiato su e giù per la fascia.

Luiz FELIPE 6 - Rispetto allo standard (6.5), mezzo voto in meno. Success gli crea parecchi problemi.

PATRIC 6 - Soffre le scorribande di Success e Pussetto, come Luiz Felipe, ma sbaglia pochissimo. (Dal 119' VAVRO SV)

Adam MARUSIC 6.5 – La sua scivolata per bloccare il tiro di Success, a fine primo tempo, salva il risultato. (Dall'80' HYSAJ 6 - Si auto-invita al festival delle ammonizioni, però lavora bene)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Giocatore universale in tutto e per tutto. 152 tocchi. 120 minuti di magia targata Sergente.

Lucas LEIVA 5 - Non sembra avere più il passo per stare a questo livello. Quando entra Cataldi è tutta un’altra musica. (Dal 46' CATALDI 6.5 - L'assist per Immobile è una magia. Un lancio di 40 metri praticamente perfetto)

LUIS ALBERTO 5 - È sporco a livello tecnico, lento e poco propositivo.

Mattia ZACCAGNI 5.5 - Provoca l’ammonizione di Becao, ma la Lazio passa soprattutto da destra: il lato di Felipe Anderson. Costretto ad uscire per un colpo subito da Success. (Dal 46’ RAUL MORO 6 - Inizia timido. Molto timido. Fin troppo timido. Poi si sblocca e regala qualche giocata importante)

Vedat MURIQI 6 - Gioca un primo tempo generoso, ci prova con un paio di colpi di testa e poi si eclissa nella ripresa. Prestazione tutto sommato positiva. (Dal 71' IMMOBILE 7 - Entra dalla panchina e in poco tempo segna il 21° gol stagionale. Cifre da panico.

Felipe ANDERSON 6.5 - Nonostante gli attimi da "veneziano", in cui si guarda un po’ troppo allo specchio, crea superiorità numerica ed è anche utile in fase difensiva (Dal 103' LUKA ROMERO SV)

All. Maurizio SARRI 6.5 - Due clean sheet consecutivi, un turno superato e un po’ di continuità. La Lazio va ancora a strappi, ma finalmente si vede un po’ di equilibrio.

Lazio-Udinese, Coppa Italia Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Udinese

Marco SILVESTRI 6 - Tolto il pallonetto di Immobile, su cui può fare poco, si comporta bene.

Rodrigo BECAO 6.5 - La sua gestione di 110 minuti con un’ammonizione sul groppone andrebbe insegnata.

Nehuén PEREZ 5 - Si perde Immobile sul gol che decide il match. (Dal 108' NUYTINCK SV)

Marvin ZEEGELAAR 6 - Abbastanza preciso e quasi sempre ben posizionato.

Brandon SOPPY 6 - Parte con un’intensità fuori dal comune e la mantiene per larghi tratti del match.

WALACE 5.5 - Va un po’in difficoltà nel contenere i movimenti di Milinkovic-Savic. (Dal 90' MAKENGO 6 - Trenta minuti al servizio della squadra. Senza grossi picchi)

Mato JAJALO 6 - Corre, spende tanto e non fa mai mancare la sua qualità di passaggio alla squadra: 94,6% di precisione. (Dal 77’ ARSLAN 5.5 - Meno bene rispetto al solito, soprattutto con la palla nei piedi)

Lazar SAMARDZIC 6.5 - Prestazione molto incoraggiante, soprattutto quando accompagna l’azione in attacco. Oscura completamente Luis Alberto.

Iyenoma UDOGIE 6.5 - Felipe Anderson lo mette alla prova, ma lui la supera a pieni voti. Cresce alla distanza.

Isaac SUCCESS 6.5 - Incontenibile, imprendibile. Fa impazzire la difesa della Lazio. Una bella parata di Reina gli nega la gioia del gol. (Dal 67’ BETO 6 - Ci prova con un colpo di testa e con tiro ravvicinato, ma prima non è preciso e poi Reina gli dice di no)

Ignacio PUSSETTO 6 - Un super primo tempo, in cui si completa con i movimenti di Success, fa da contraltare ad una ripresa molto silenziosa. (Dal 108' NESTOROVSKI SV)

All. Gabriele CIOFFI 5.5 - Mette in campo con tante seconde linee, ma nonostante queste tiene il campo alla perfezione. La fase offensiva rimane un tallone d’Achille enorme.

Sarri: "Il futuro? Con Lotito parlo spesso, vediamo..."

Coppa Italia Sempre Immobile! La Lazio supera 1-0 l'Udinese e si prende il Milan 4 ORE FA