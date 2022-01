Sassuolo-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia andato in scena Mapei Stadium, si è concluso sul punteggio di 1-0 . Grazie a questo successo i neroverdi allenati da Alessio Dionisi si qualificano ai quarti di finale dove affronteranno la Juventus. Qui di seguito i voti ai protagonisti dell'incontro.

Le pagelle del Sassuolo

Gianluca PEGOLO 6 - Para e fa il playmaker. Non male per un quasi quarantunenne.

Mert MULDUR 6 - È un’occasione importante per uno come lui. La sfrutta applicandosi dal punto di vista difensivo

Ruan TRESSOLDI 5.5 - Inizia bene, con la giusta sicurezza e una bella presenza. Poi però si fa fregare Pavoletti. Il VAR lo salva.

Gian Marco FERRARI 6.5 - Guida la difesa con autorità, duella con Pavoletti e fa un paio di chiusure decisive. Leader.

ROGERIO 6 - Serve l’assist per il gol, però soffre un po’ troppo le discese di Zappa e i movimenti di Nandez, che si allarga sul suo lato.

Francesco MAGNANELLI 6 - È il capitano e la storia del club. Si limita a fare quello che riesce, ovvero il compitino. (Dal 46’ MAXIME LOPEZ 6 - Regia pulita. Niente di entusiasmante)

Abdou HARROUI 6.5 - Ha un bell’istinto. Soprattutto quando deve inserirsi. Frattesi è più completo, però come back-up non è male.

Gregoire DEFREL 6.5 - Nel primo tempo è praticamente indiavolato. Parte da sinistra ma svaria su tutto il fronte offensivo. Sfiora il gol nel secondo tempo.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6 - Non è il suo ruolo e si vede, però ci mette tanto impegno (Dal 74’ PELUSO 6 - Aiuta Ferrari e Tressoldi nel finale di partita)

Giacomo RASPADORI 7 - Ci prova con il sinistro, ci prova con il destro, si muove a tutto campo, tocca una marea di palloni. Insomma, fa la differenza. Giocatore purissimo.

Gianluca SCAMACCA 6 - Partita non facile per l’uomo più desiderato d’Italia. Lotta praticamente da solo contro tutta la difesa del Cagliari. Bel dialogo con Raspadori. (Dal 69’ FRATTESI 6 - Prova qualche inserimento dei suoi, ma trova poca fortuna)

All. Alessio DIONISI 6.5 - Partita non brillante ma storica. Per la prima volta il Sassuolo arriva ai quarti di finale di Coppa Italia.

Le pagelle del Cagliari

Boris RADUNOVIC 6.5 - Assiste impietrito al gol fortunoso di Harroui. Ferma i tentativi di Raspadori e di Defrel.

Adam OBERT 6 - All’esordio contro una squadra di Serie A. Non fa figuracce e porta a casa la sufficienza. È un punto di partenza.

Giorgio ALTARE 6 - Discretamente attento dietro e propositivo in attacco. Crossa un bel pallone per Zappa. (Dal 46’ GOLDANIGA 6 - Due salvataggi importanti)

Andrea CARBONI 6 - Prestazione da dividere in due. Da un lato c’è l’errore difensivo che crea i presupposti per il gol di Harroui, ma dall’altro ci sono 89 minuti giocati con grinta e caparbietà.

Gabriele ZAPPA 6.5 - Una furia nei primi 45 minuti. Mette un cross delicato per la testa di Dalbert e sfiora il pareggio con una spizzicata da vero attaccante.

Riccardo LANDINETTI 5.5 - Cagliaritano DOC. Sente un po’ troppo la pressione e non si vede molto. (Dall’87’ CAVUOTI SV)

Christos KOURFALIDIS 6.5 - Fa tantissimo movimento. In verticale, in orizzontale. È cattivo in interdizione. Una bellissima scoperta. Potrà tornare utile. (Dal 78’ DESOGUS SV)

DALBERT 6 - È il solito Dalbert. Una cosa positiva e una negativa. Sfiora il gol con un bel colpo di testa.

Nahitan NANDEZ 6.5 - Inizia piano, poi scala le marce e diventa cruciale, sia in fase di costruzione che sull’esterno. È suo l’assist per il pareggio di Pavoletti. Peccato che parta in fuorigioco.

Leonardo PAVOLETTI 6 - All’inizio soffre la marcatura di Ferrari e Tressoldi. Poi prende le misure al brasiliano e timbra il gol che viene annullato dal VAR.

Luca GAGLIANO 5 - Praticamente invisibile, non la tocca mai e non riesce nemmeno ad aiutare Pavoletti. È molto giovane. Avrà tempo per migliorare. (Dal 69’ GASTON PEREIRO 5.5 - Non riesce ad incidere più di tanto)

All.: Walter MAZZARRI 6.5 - Partita gagliarda nonostante le 14 assenze. È un Cagliari completamente diverso rispetto al girone d’andata. Ci sono chance di salvezza.

