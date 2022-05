l'analisi del match in cinque punti. Juventus-Inter, finale di Coppa Italia 2021/22, si é conclusa con il punteggio di 4-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari all'Olimpico di Roma. A segno Barella, Alex Sandro, Vlahovic, Calhanoglu e due volte Perisic. Vediamo insieme

1) Inter più forte e completa, premiata dagli episodi

L'Inter nella stagione 21/22 si è confermata più forte e completa della Juventus. Quattro confronti stagionali: un pareggio (ottenuto con un rigore nel finale) e tre sconfitte della formazione di Allegri (due ai supplementari). Lo ha ribadito nel post-partita anche Giorgio Chiellini . E nel reparto nevralgico, il centrocampo, la differenza tra nerazzurri e bianconeri resta abissale. Nei 120 minuti dell'Olimpico, però, la differenza l'hanno fatta anche gli episodi, che in questa annata hanno sorriso alla squadra di Inzaghi. Nelle vittorie influiscono sempre, ma al tempo stesso le vittorie non arrivano mai per caso. L'Inter è stata risvegliata dai due ceffoni di inizio ripresa e quando ha aumentato i ritmi ha messo sotto la Juventus, schiacciandola in area. Poi sono arrivati i rigori del 2-2 e del 3-2. E il sigillo finale di Perisic che ha certificato la supremazia nerazzurra.

Il gol di Calhanoglu in Juventus-Inter Credit Foto Getty Images

2) La Juventus chiude con zero titoli: urge un'analisi costruttiva

Zero titoli, un quarto posto, un'eliminazione agli ottavi di Champions League e due finali persi. Il bilancio conclusivo della stagione bianconera 21/22 è senza dubbio insoddisfacente e deludente , soprattutto per un club che per 10 anni di fila almeno un trofeo lo aveva sempre vinto. E invece la squadra che ha interrotto la serie di Scudetti, è anche la stessa che stoppa la striscia di titoli. La dirigenza bianconera dovrà interrogarsi seriamente (e in modo costruttivo) sugli esiti di questa annata negativa e capire cosa e come non ha funzionato nel verso giusto. Ricostruire dopo i cicli vincenti non è mai semplice e scontato: serviranno mosse oculate e unità d'intenti.

Massimiliano Allegri a colloquio con l'arbitro Valeri, Juventus-Inter, Coppa Italia, Imago Credit Foto Imago

3) Allegri è davvero l'uomo giusto per riaprire un ciclo?

Si ricollega al punto precedente ed è un quesito che si pongono anche tanti tifosi bianconeri. L'esperienza e il CV di Allegri non si discutono, ma per riaprire un ciclo da zero, magari lavorando con diversi giovani, è davvero l'uomo giusto nel posto giusto? Un "gestore" come lui ha margine e pazienza per rialzare il livello di una squadra smarritasi nel tempo. La società ha investito e puntato su di lui, lo stesso Allegri ritiene di aver gettato delle ottime basi per il futuro. Solo il tempo ci dirà chi aveva ragione, ma in estate la rosa bianconera andrà per forza rafforzata secondo le sue esigenze, a cominciare da un centrocampo di livello medio, che non è all'altezza di un top club.

4) Perisic uomo chiave: brutta perdita per l'Inter

Il croato ha disputato una stagione enorme, sia dal punto di vista tecnico (contributo a gol e assist) che fisico (sempre presente, mai infortunato, corsa continua). Sicuramente, pur avendo un altro giocatore dal sicuro valore come Gosens, la probabile perdita di Perisic rappresenta per l'Inter una brutta notizia. Trovare un altro esterno del livello del croato non sarà così agevole. "Rinnovo? Non si parla così con i giocatori importanti". Ivan Perisic glaciale dopo la grande partita giocata all'Olimpico , quella in cui è stato eletto MVP del match grazie a una fantastica doppietta., sia dal punto di vista tecnico (contributo a gol e assist) che fisico (sempre presente, mai infortunato, corsa continua). Sicuramente, pur avendo un altro giocatore dal sicuro valore come Gosens, la probabile perdita di Perisic rappresenta per l'Inter una brutta notizia. Trovare un altro esterno del livello del croato non sarà così agevole.

Ivan Perisic Credit Foto Getty Images

5) È una vittoria cruciale per l'Inter: il campionato non è finito

Dopo la Supercoppa, ecco la Coppa Italia. Due trofei l'Inter se li è già messi in bacheca. E un successo del genere, contro l'acerrima rivale Juventus, può dare ai nerazzurri di Inzaghi la giusta carica per vincere anche le due ultime gare di campionato e sperare in un passo falso del Milan. Mancano 10 giorni, ma la stagione non si è ancora conclusa. Sta ai rossoneri non sbagliare, ma questa Inter affamata è in agguato. Pronta ad approfittare di eventuali indecisioni altrui.

Il Milan allunga le mani sullo scudetto, l'Inter spera ancora: la volata

