Lo stadio Olimpico fa da cornice a Juventus-Inter , finale dell'edizione 2021-22 di Coppa Italia.della sezione di Roma 2. I bianconeri di Massimiliano Allegri inseguono il 15esimo successo nella competizione: l'ultimo risale alla passata stagione con Andrea Pirlo in panchina. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, inseguono l'ottava Coppa Italia della loro storia: il successo manca dal 2011. Oltre ai due precedenti in campionato (1-1 a San Siro e successo per 1-0 dei nerazzurri allo Stadium), c'è anche quello nella finale di Supercoppa italiana a gennaio: la sfida finì 2-1 per l'Inter che trionfò grazie a un gol di Sanchez allo scadere dei supplementari.