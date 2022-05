Juventus-Inter, finale di Coppa Italia 2021/22, si é conclusa con il punteggio di 4-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari all'Olimpico di Roma. A segno Barella, Alex Sandro, Vlahovic, Calhanoglu e due volte Perisic . Vediamo insieme le pagelle, con i migliori e i peggiori del match.

===Le pagelle della Juventus===

Mattia PERIN 6 - Non può nulla sull'arcobaleno di Barella. Una buona parata su Darmian ad inizio ripresa. Non può nulla sui due rigori, calciati in modo perfetto da Calhanoglu e Perisic. Il croato poi lo punisce ancora da fuori.

DANILO 6 - Terzino destro, deve coprire le spalle a Cuadrado. Parte pianino, poi inizia a proporsi. Infine si fa male ed è costretto ad uscire prima dell'intervallo. (Dal 41' MORATA 6,5 - Entra nel primo tempo e si posiziona largo a sinistra nel 4-2-3-1. Entra nel primo gol di Alex Sandro, avvia la ripartenza del momentaneo 2-1. Cambia di fatto il match prima del rigore del 2-2)

Matthijs DE LIGT 5 - Un po' impreciso quando deve impostare. Con Lautaro vince il duello fisico. Partecipa, con Bonucci, al rigore concesso a Lautaro. Poi commette il fallo su De Vrij. Insufficiente.

Giorgio CHIELLINI 7 - Primo tempo gladiatorio. L'unico della Juventus ad iniziare subito col piede giusto. Aggredisce, ci prova, lancia, finchè ne ha. Encomiabile. (Dal 83' ARTHUR 5,5 - Entra e gioca ai suoi ritmi. Tanti tocchi, spesso laterali. Un fraseggio costante.)

ALEX SANDRO 6,5 - Passa il pallone solo all'indietro per un tempo e spesso nemmeno con la giusta precisione. In affanno, poi ad inizio ripresa trova il tiro del pareggio. La rete lo scuote e gioca una buona ripresa. (Dal 91' PELLEGRINI 6 - A sinistra, nei supplementari. Per dare freschezza. Poi la gara prende la piega nerazzurra e lui rimane impotente)

Denis ZAKARIA 6,5 - Corre, lotta, si danna, pressa e riparte. La qualità nel tocco non è altissima, la quantità abbondante. Esce stremato. (Dal 66' LOCATELLI 5,5 - Non é in condizione e si vede. Lento, anche nel vedere il gioco. Non un buon ingresso il suo)

Adrien RABIOT 6 - Non si trova male con Zakaria. Tiene la posizione in mezzo e a volte strappa. Cala molto nei supplementari, probabilmente stremato.

Juan CUADRADO 5 - Indolente sul gol di Barella: si fa saltare senza batter ciglio. Fatica ad entrare in ritmo, poi Allegri lo abbassa a fare il terzino. Soffre Perisic.

Paulo DYBALA 6,5 - Buona partita. Dovrebbe prendere in consegna Brozovic, ma gli lascia spazio. Manda in porta Vlahovic, ha un'occasione da posizione centrale, ma calcia debolmente, poi ci prova col mancino su sviluppo di corner, ma non trova lo specchio. Nella ripresa è lui ad innescare Vlahovic per il 2-1. (Dal 99' KEAN SV)

Federico BERNARDESCHI 6 - Sul primo gol dell'Inter ha delle responsabilità: non esce su Barella, ignorando il fatto che possa calciare indisturbato. La prova però nel complesso è buona. Allunga, attacca, ha buona gamba. Non si limita al compitino. (Dal 67' BONUCCI 5,5 - Entra per difendere il vantaggio, ma è co-protagonista con De Ligt del rigore su Lautaro. In affanno nel finale)

Dusan VLAHOVIC 6,5 - Ha una palla buona nel primo tempo, ma trova un grande Handanovic. Gioca spesso spalle alla porta, cercando la sponda giusta. Nella ripresa firma la rete del 2-1 in ripartenza. Ci prova fino alla fine.

ALLENATORE: Massimiliano ALLEGRI 5 - La Juventus gioca un ottimo primo tempo, poi con la mossa Morata la ribalta. Dopo il vantaggio, però, la squadra si abbassa troppo e concede. Perde i nervi più volte, fino a farsi espellere da Valeri.

Vlahovic esulta dopo il gol segnato in Juve-Inter, finale di Coppa Italia Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'Inter===

Samir HANDANOVIC 6 - Parata fenomenale nel primo tempo su Vlahovic. Poi nella ripresa non legge la traiettoria del tiro di Alex Sandro. Media tra 7 e 5.

Danilo D'AMBROSIO 5,5 - Nel primo tempo attento e concentrato. Centro-destra, tiene la linea e supporta Darmian. Dal suo lato la Juventus non sfonda. Poi nella ripresa crolla, sorpreso dalla rimonta bianconera. (Dal 63' DIMARCO 6,5 - Entra benissimo nel match. Tira, crossa, si propone, batte i piazzati. Buon impatto. - Dal 116' BASTONI SV)

Milan SKRINIAR 5,5 - Un po' in affanno nel primo tempo, soffre i tagli di Vlahovic e Dybala. Poi si sistema, cresce, anche se lo stesso Vlahovic lo brucia in occasione del 2-1 bianconero. Non la solita sicurezza.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Spesso prende a uomo Vlahovic e non gli permette di girarsi. Marcatore più che "libero". Non sale con i tempi giusti nel secondo gol bianconero. Ha il merito di procurarsi il rigore del 3-2.

Matteo DARMIAN 5,5 - A destra, ma senza il giusto vigore. Alex Sandro non lo infastidisce, ma lui si alza poco. Nel secondo tempo ci prova al volo, ma trova pronto Perin. (Dal 63' DUMFRIES 6 - Largo a destra, altissimo, ad attaccare Alex Sandro. Partecipa alla vittoria attivamente)

Nicoló BARELLA 7 - Apre un match con un destro a giro da favola. Fin troppo spazio e fin troppo facile per uno tecnico come lui. Sempre presente nel match, vivo, attivo, reattivo. Bravo.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Perno centrale dell'Inter. Ogni pallone passa da lui. Ci prova da fuori, a volte non trova l'imbucata giusta. L'Inter si affida sempre a lui e alla sua saggezza.

Hakan CALHANOGLU 7 - Da fermo sempre temibile. Dà sostanza in mezzo, aiutando anche in fase difensiva. Calcia un rigore in modo meraviglioso. (Dal 91' VIDAL 6 - Mezz'ora di passione. Regge in mezzo, combatte, porta grinta contro la sua ex squadra)

Ivan PERISIC 8 - Migliore per distacco. A sinistra, contiene e riparte, con tecnica e coraggio. Trova sempre la posizione giusta. Condizione fisica stratosferica, a tratti mostruosa. Freddissimo sul rigore, poi trova anche la perla del 4-2.

Edin DZEKO 5 - In difficoltà, anche sui palloni alti. Chiellini gli toglie il respiro e lui non riesce ad entrare in partita. Prestazione insufficiente. (Dal 63' CORREA 6,5 - Buona verve, pimpante sin dall'ingresso, aumenta la qualità dell'Inter in avanti.)

Lautaro MARTINEZ 6 - Fatica con De Ligt, che non gli lascia mai spazio per il tiro, ma poi si procura con astuzia il penalty. Cerca lui il contatto con De Ligt e Bonucci. Quell'episodio cambia la gara. (Dal 91' SANCHEZ 6 - I supplementari in sordina. Due tiri da fuori, qualche vampata)

ALLENATORE: Simone INZAGHI 6,5 - La sua Inter parte fortissimo, va in vantaggio, comincia benissimo questa finale. Male ad inizio ripresa, ma dopo il 2-1 la sua squadra non molla e attacca. Viene poi premiato dagli episodi. Secondo titolo con l'Inter.

