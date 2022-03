Fiorentina-Juventus, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, si é concluso col punteggio di 0-1 al Franchi. Decisiva l'autorete di Venuti nel recupero su cross di Cuadrado. Vediamo insieme migliori e peggiori del match di Firenze.

===Le pagelle della Fiorentina===

Pietro TERRACCIANO 6 - La Juventus nel primo tempo non attacca mai e lui osserva da spettatore. Nella ripresa attento sul pallonetto di Vlahovic, nel finale non può nulla su Venuti.

Alvaro ODRIOZOLA 6,5 - A destra, ottima intesa con Ikoné. Non si limita a difendere, ma appoggia spesso l'azione. Poi si infortuna poco prima della fine della prima frazione. (Dal 46' VENUTI 5 - Non entra male, ma viene condannato dall'errore grave, proprio all'ultimo secondo. Non controlla il traversone di Cuadrado e firma l'autogol che consegna l'1-0 ai bianconeri)

Nikola MILENKOVIC 6 - Duelli continui con Kean. Ha spesso la meglio, anche se in un paio di circostanze rischia l'ammonizione intervenendo in ritardo. Viene ammonito su Morata e nell'azione finale è lui a farsi sorprendere.

IGOR 7 - Duello fisico costante con l'ex compagno Vlahovic. Ha spesso la meglio, anche sui palloni aerei. Non perde mai la bussola, sempre concentrato.

Cristiano BIRAGHI 6 - A sinistra con costanza, anche se la Viola spinge di più dall'altro lato. Spreca un'ottima chance su punizione nel primo tempo. Nella ripresa inquadra la porta, ma trova Perin.

Giacomo BONAVENTURA 6 - Nell'arrembante prima frazione viola, uno dei migliori. Va al tiro, verticalizza, imbuca, sempre presente. Cala molto nella ripresa, venendo anche ammonito.

Lucas TORREIRA 6,5 - Perno centrale di Italiano. Regia e cuore. Non solo impostazione, ma anche inserimenti. Gioca a tutto campo, con personalità. E verticalizza, come in occasione del palo di Ikone. Molto bene per 88 minuti, poi un giallo evitabile e la chiusura in ritardo su Rabiot in occasione del gol bianconero.

Gaetano CASTROVILLI 5,5 - Fatica a trovare la posizione e la giocata. A volte anticipato, a volte poco creativo. Non convincente. (Dal 84' DUNCAN SV)

Jonathan IKONE 6,5 - Sfreccia a destra, sia in campo aperto che palla al piede partendo da fermo. Un ottimo primo tempo, in cui mette spesso in difficoltà De Sciglio e Pellegrini. Ad inizio ripresa vola in profondità, fa tutto benissimo, ma col mancino colpisce il palo esterno. Esce stremato, dopo i tanti affondi. (Dal 84' GONZALEZ SV)

Krzysztof PIATEK 5 - Con De Ligt è vita dura. Fisicamente viene sovrastato. Mai pericoloso. (Dal 65' CABRAL 5 - Prova a girare al largo da De Ligt, abbassandosi molto. Non trova mai la posizione)

Riccardo SAPONARA 5,5 - Si accentra molto e si propone per avere la palla sui piedi. Non trova la giocata giusta. (Dal 65' SOTTIL 5,5 - A sinistra, larghissimo, per puntare Danilo. Non trova lo spunto giusto, un paio di tiracci fuori)

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 - Buona Fiorentina, per idee, voglia e ritmi. Viene punito nel finale, ma sicuramente la sua squadra non meritava il ko.

===Le pagelle della Juventus===

Mattia PERIN 6,5 - Attento sui tiri da fuori della Fiorentina. Nel primo tempo rischia in impostazione: Bonaventura lo grazia. Nel secondo tempo attento su una punizione di Biraghi.

DANILO 6,5 - Capitano e leader. Dal suo lato la Viola non passa. Prova con qualche lancio lungo ad alleggerire la pressione.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Tosto, convinto, determinato e pimpante. Piatek non lo spaventa, Cabral nemmeno.

Mattia DE SCIGLIO 4,5 - Primo tempo in apnea, come terzo dietro, spesso puntato e saltato.Nel secondo a campo aperto Ikone lo salta ancora, ma scheggia il palo col mancino. Viene anche ammonito. Serataccia, in un ruolo in cui non convince.

Marley AKÉ 5,5 - Timido. Si limita al compitino, largo a destra, attento e generoso, ma anche impreciso in alcuni passaggi. Nessun guizzo. (Dal 46' CUADRADO 6,5 - Entra per dare qualità alla manovra bianconera, per far respirare la Juve. Qualche "tuffo" di troppo che Guida non gli fischia, un gran contropiede sprecato per egoismo, poi il grande spunto finale, che decide la sfida)

Manuel LOCATELLI 5,5 - Lotta e sudore. Prova a chiudere in mezzo, ci mette dedizione e grinta, sprecando energie su energie. Non tanto lucido.

ARTHUR 6,5 - Si abbassa moltissimo a ricevere palla. Prova a organizzare tempi e ritmo, pur giocando solo in orizzontale. Una buona prova, nel complesso.

Adrien RABIOT 6,5 - Bene nei duelli aerei, malino quando si tratta di combattere. Sembra sempre un po' indolente. Ha il merito di innescare l'azione di Cuadrado proprio all'ultimo respiro.

Luca PELLEGRINI 5 - In chiara difficoltà a sinistra. Odriozola e Ikone nel primo tempo lo attaccano spesso. Ammonito nel secondo tempo.

Moise KEAN 5 - Male tecnicamente in un paio di appoggi. Milenkovic lo disinnesca facilmente. (Dal 59' MORATA 6 - Più forza e più movimento rispetto a chi l'ha preceduto. Aiuta Vlahovic, anche con sponde intelligenti. Fa ammonire Milinekovic.)

Dusan VLAHOVIC 5,5 - Fatica molto, anche perché poco servito. Il clima infuocato del Franchi non lo spaventa, ma lui non riesce sempre a proteggere palla e viene spesso anticipato. Nella ripresa ha l'occasione per colpire, ma non trova la giusta misura nel pallonetto su Terracciano. Nel computo totale perde il duello con Igor.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - Squadra bassa, in trincea, attenta a non subire troppo. Brutto primo tempo, senza fase offensiva. Viene premiato dall'autorete finale. L'alibi sono le tantissime assenze.

