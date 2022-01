Juventus-Sampdoria, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si é concluso con il punteggio di 4-1 a Torino. All'Allianz Stadium decisive le reti di Cuadrado su punizione, Rugani, Dybala e Morata su rigore. Vediamo insieme i migliori e i peggiori del match.

===Le pagelle della JUVENTUS===

Mattia PERIN 6 - Inoperoso, serata di relax, esclusi il destro di Conti che lo trafigge senza colpe.

Mattia DE SCIGLIO 6,5 - Meno spinta e più efficacia. Lascia campo a Cuadrado, ma spesso appoggia e aiuta. Un bel tiro nel primo tempo.

DANILO 6,5 - Rientro fondamentale per la Juventus e per Allegri. Attento, sicuro, infonde serenità. (Dal 61' CHIELLINI 6 - Entra in un momento di black-out, sistema subito la situazione e gestisce nel finale).

Daniele RUGANI 7 - Falcone gli nega il gol con un riflesso. Dietro attento e preciso, poi nella ripresa trova il colpo di testa vincente. Molto bene.

ALEX SANDRO 6 - In crescita rispetto alle ultime deludenti uscite. Attacca alto, pressa, crossa, si propone. Evitabile il giallo nel finale.

Juan CUADRADO 7,5 - Impressionante, dappertutto. Il gol su punizione (alla Juventus mancava da luglio 2020),tante iniziative, il solito regista offensivo. Scatenato e imprendibile, come spesso accaduto in questa stagione. (Dal 74' AKÉ 6,5 - Che ingresso. Accelera, spinge, si procura il rigore. Buon impatto).

ARTHUR 7 - Gran bella prima frazione. Presente, reattivo, bravo nel recuperare e smistare. Nella ripresa cala un po', ma resta una buona prova. Bello l'assist per Rugani. (Dal 74' BENTANCUR SV)

Manuel LOCATELLI 7 - Da mezz'ala, grazie ad Arthur che lo copre, sale di livello. Verticalizza, gioca di prima, taglia, affonda. Suo il recupero per il gol di Dybala.

Adrien RABIOT 6,5 - Non male in generale. Un paio di cavalcate, qualche buona intuizione. Colpisce un palo nel finale dopo una grande accelerazione.

Dejan KULUSEVSKI 5,5 - Nulla di entusiasmante, ma risulta utile in pressing e manda al tiro un paio di volte Morata. Manca sempre qualcosina per fare il salto di qualità. (Dal 61' DYBALA 7 - Entra, segna, esulta, fa pace con i tifosi, lascia il rigore a Morata. Ottima serata).

Alvaro MORATA 7 - Pimpante. Il primo a pressare, si sacrifica, corre, lotta, tira. Non trova il gol su azione solo per il VAR e per i riflessi di Falcone. Perfetto sul rigore. (Dal 79' KAIO JORGE SV)

ALL. Massimiliano ALLEGRI (LANDUCCI) 7,5 - Bella Juventus. Organizzata, atleticamente in forma, sempre in pressing, determinata. Quarti di finale meritati.

Juventus-Sampdoria - Esultanza bianconera Credit Foto Getty Images

===Le pagelle della SAMPDORIA===

Wladimiro FALCONE 6,5 - Non perfetto sulla punizione di Cuadrado, ma compie almeno quattro parate clamorose nel primo tempo e altrettante nella ripresa. Senza di lui finiva in tragedia.

Andrea CONTI 6 - Male nel complesso, anche nel contenimento di Alex Sandro. Da terzo dietro non convince, in ritardo di condizione, senza ritmo partita. Gol casuale. (Dal 67' CANDREVA 5,5 - Finale senza grinta. Non tiene palla, non inventa)

Giangiacomo MAGNANI 4 - Un disastro. Travolto dalla velocità di Morata. In ritardo, poco lucido. Su almeno tre gol bianconeri combina pasticci. Deve ancora entrare nei meccanismi della Samp.

Nicola MURRU 4,5 - Fa il terzo dietro e non si alza mai. Soffre in marcatura su Kulusevski e sugli affondi di Cuadrado.

Bartosz BERESZYNSKI 5 - Largo a destra, più quinto di difesa che quinto di centrocampo. Arranca e subisce l'ondata bianconera.

Morten THORSBY 5,5 - Lottatore, tritatutto, combattente. L'ultimo della Samp a mollare. (Dal 67' VIEIRA 5 - Male. Falloso, ammonito, in evidente ritardo di condizione)

Tomas RINCON 4,5 - Troppo falloso, fatica nella gestione del possesso, non riesce mai ad alzare la testa.

Kristoffer ASKILDSEN 5 - Non viene cercato, non recupera, non si nota. Un colpo di testa "ciccato" nella ripresa. Insufficiente.

Tommaso AUGELLO 4 - A sinistra, molto basso, travolto da Cuadrado e De Sciglio. Fallo ingenuo su Aké in occasione del rigore. (Dal 81' DRAGUSIN SV)

Francesco CAPUTO 5 - Mai servito, mai pericoloso. Non riesce ad entrare in partita. (Dal 85' CIERVO SV)

Ernesto TORREGROSSA 5 - Prova a difendere palla, prova a legare il gioco. Non ci riesce. (Dal 67' GABBIADINI SV - Un paio di buone sponde, poco altro).

ALL. Felice TUFANO 4 - In attesa di Giampaolo, in panchina va lui. Sampdoria mai in partita, dominata, travolta. Serataccia di una squadra in evidente difficoltá. Ora lo Spezia: uno spareggio salvezza.

