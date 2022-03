Un clamoroso autogol di Lorenzo Venuti al 92' ha regalato la pesantissima vittoria alla Juventus nell'andata della semifinale di Coppa Italia : i bianconeri si impongono 0-1 al Franchi, infliggendo una pesante batosta alla Fiorentina di Italiano. Massimiliano Allegri ha commentato a caldo la rocambolesca vittoria della Vecchia Signora, che a Torino potrà far valere la regola del gol in trasferta (che in Coppa Italia vale ancora doppio). Ecco le sue parole ai microfoni Mediaset e in conferenza stampa.

L'MVP del match? Danilo

"Dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina perché ha fatto una buona partita. E’ stata una gara bloccata, abbiamo subito nel primo tempo su due contropiedi, come nel secondo tempo. La squadra ha tenuto bene il campo, in situazioni normali non abbiamo rischiato niente. Abbiamo avuto situazioni favorevoli in cui dovevamo giocare meglio l’ultimo passaggio. Vincere qui non è facile, la squadra ha dato segno di maturità. Aké si è dato da fare, stasera tutti bravi ma Danilo ha dato dimostrazione di essere un giocatore straordinario".

Su difesa e attacco

"Difensivamente abbiamo difeso bene. A parte i tre contropiedi non è che abbiamo subito tanto. Abbiamo difeso in modo ordinato, sbagliando le scelte nell’ultimo passaggio".

Odriozola in pressing su Pellegrini durante Fiorentina-Juventus - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Su Arthur

"Han giocato bene tutti. Veniamo da tante partite, siamo sempre gli stessi, fortunatamente domani rientrano Dybala, Rugani e Bernardeschi. Arthur ha qualità, a volte deve dare prima via il pallone ma è sicuro in possesso. Anche Rabiot ha fatto bene. Dobbiamo mettere da parte questa partita perché domenica ne abbiamo una importante con lo Spezia".

Su Vlahovic

"Lui deve migliorare a giocare con la squadra e nelle ultime partite ha fatto meglio. Ora ci appoggiamo di più sulle punte ed è un altro passo in avanti. Giocare allo stesso modo può essere un vantaggio ma anche un limite".

Dusan Vlahovic Credit Foto Getty Images

Sulle speranze Scudetto

"La quota Scudetto sarà 84/85, è matematica. Noi dobbiamo vincerle tutte ed è difficilissimo."

Su Aké

"E' stato buttato dentro in una gara complicata, era preoccupato ma ha fatto una buona gara.. È stato bravo e intelligente a giocare una partita accorta con Biraghi che lo ha sempre aggredito".

Aké in azione durante Fiorentina-Juventus - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Sul caso Dybala

"Tecnicamente non lo discute nessuno. Da domani è con la squadra, poi le questioni legate al rinnovo sono tra lui e la società".

Sui tifosi della Fiorentina

"L'avevo già detto, sapevo che Firenze avrebbe creato un clima da partita vera. I tifosi sono stati correttissimi e poi sono molto ironici e simpatici".

Allegri: "Dybala e Bernardeschi tornano con lo Spezia"

