Un derby tutt'altro che spettacolare rimanda il discorso qualificazione al ritorno, in cui il Milan partirà con il vantaggio di poter raggiungere la finale anche nel caso di pareggio con gol. Termina 0-0 l'andata della semifinale di Coppa Italia: una stracittadina povera di emozioni, tra due squadre che devono ritrovarsi e che inevitabilmente hanno la testa anche sul campionato. I rossoneri ci provano di più, soprattutto nel primo tempo, ma non riescono a colpire; i nerazzurri, che avrebbero bisogno di segnare, pensano soprattutto a non subire. Inzaghi trova Gosens, entrato nel finale; Pioli perde Romagnoli, uscito nel primo tempo per un problema ai flessori.

Il tabellino

MILAN-INTER 0-0 (primo tempo 0-0)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (84' Calabria), Tomori, Romagnoli (26' Kalulu), Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers (67' Messias), Krunic (67' Diaz), Leao (67' Rebic); Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries (88' Darmian), Barella (65' Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (88' Gosens); Dzeko (80' Correa), Lautaro (65' Sanchez). All. Inzaghi.

Ammoniti: Brozovic (I), Lautaro (I)

La cronaca in 5 momenti chiave

10' OCCASIONE PER SAELEMAEKERS - Pessima palla persa dall'Inter in uscita, con Brozovic pressato che serve l'avversario: sinistro di prima, Handanovic para.

11' THEO HERNANDEZ PERICOLOSO - Il francese si butta dentro, triangolo con Giroud e diagonale destro dal limite: largo di poco.

26' ESCE ROMAGNOLI - Problemi agli adduttori: dentro Kalulu.

47' HANDANOVIC SU LEAO - Grande destro a giro del portoghese da fuori area, bell'intervento del portiere.

76' BUONA OCCASIONE PER L'INTER - Dumfries mette una palla dentro con spazio, Kalulu anticipa Dzeko.

