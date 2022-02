Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia andato in scena a San Siro, è terminato con il punteggio di 4-0 . A segno Leao, Giroud (doppietta) e Kessié. In virtù di questo risultato, il Milan raggiunge l'Inter in semifinale. Di seguito le cinque verità che ci ha lasciato il match del Meazza.

1) Il derby ha lanciato il Milan: ora tutti ci credono per davvero

Pochi minuti possono decidere le partite, ma anche cambiare le prospettive e generare entusiasmo. La rimonta contro l'Inter ha scatenato tutto l'ambiente, dai giocatori ai tifosi. Contro la Lazio c'era clima di grande festa a San Siro, il popolo rossonero ci crede più che mai. E la squadra è scesa in campo come se l'adrenalina del derby non fosse mai passata: Lazio annientata (anche per evidenti colpe proprie) e pratica chiusa più in fretta del previsto, con la possibilità anche di risparmiare qualche energia in vista della Sampdoria. La rimonta contro l'Inter può davvero rappresentare la svolta della stagione.

2) Leao sempre più fenomeno: è nata una stella

Per ottenere grandi risultati ci vogliono anche i grandi giocatori e il Milan quest'anno ne sta scoprendo tanti. Sono diversi i prospetti che hanno fatto il salto nelle ultime settimane: si pensi a Brahim Diaz, Tonali, Leao. Quest'ultimo, in particolare, è stato devastante anche contro la Lazio : freddo sotto porta in occasione del gol dell'1-0 (se migliora in zona gol, può diventare davvero un attaccate completo) e assist per Giroud dopo uno spunto sulla sinistra. Nove gol in stagione tra tutte le competizioni: nessuno come lui in casa rossonera nel 2021/22.

3) Lazio assente e fragile dietro: così non va

Difficile capire quale fosse l'intenzione di Maurizio Sarri per la partita contro il Milan. Vero che i rossoneri sono "on fire" dopo la vittoria nel derby, ma la Lazio è scesa in campo senza nemmeno l'impressione di avere un'idea tattica precisa. La formazione è stata forse troppo rimaneggiata, le assenze di Pedro e Luis Alberto hanno tolto tanto. E la difesa è stata disastrosa: in tutti i gol del Milan c'è la complicità, più o meno evidente, della retroguardia biancoceleste. La cosa peggiore è che gli errori non sono stati figli di un atteggiamento propositivo, tutt'altro: la Lazio ha giocato di rimessa e nonostante questo ha fatto acqua da tutte le parti. Una brutta battuta d'arresto dopo un buon periodo

4) E ora doppio derby: sarà spettacolo

Siamo proprio sicuri che i tifosi di Inter e Milan sono contenti di dover vivere altre due stracittadine, con quello che ciò comporta in termini di tensione emotiva, di sfotto, di dramma? Gli appassionati neutrali, intanto, ringraziano: sarà una doppia semifinale di Coppa Italia tutta da vivere. Anche perché le due sfide potrebbero influenzare anche la possibile lotta scudetto: come sarà la classifica quando le due squadre si riaffronteranno? Cambieranno le cose tra andata e ritorno? Scudetto e Coppa Italia potrebbero intrecciarsi, in una perenne corsa a superarsi: buon divertimento.

5) Milano è tornata, Roma dov'è?

Sarà festa solo per Inter o Milan, ma ora lo è già per la Milano calcistica. I due club meneghini sono tornati stabilmente ai vertici del calcio italiano e quest'anno potrebbe rappresentare l'apoteosi della rivalità, con uno scudetto da contendersi (Napoli e le altre permettendo) e una doppia adrenalinica sfida per raggiungere la finale di Coppa Italia. Dopo anni bui, il calcio italiano torna ad avere il proprio epicentro in Milano. L'altra faccia della medaglia è Roma, uscita con un complessivo 6-0 dalla due giorni di San Siro. I progetti di Mourinho e Sarri lasciano qualche dubbio, in campionato le prime posizioni sono distanti e anche la Coppa Italia non può più essere un obiettivo. C'è ancora un'Europa da conquistare (e da giocare), ma dalle parti della Capitale gli umori non sono dei migliori.

