Milan esi affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia e cercano un posto in semifinale dove troverebbero l'che nella giornata di martedì ha superato la Roma per 2-0 . Ambo le squadre arrivano a questa sfida con una vittoria preziosa: il Milan ha vinto il derby in rimonta con una doppietta di Giroud , laè passata in casa della Fiorentina con un netto 3-0 . A proposito di: ritrova oggiche fu suo tecnico in Europa League. Sarri gli preferiva Higuain in campionato , ma in Europa League fu proprio l'attaccante francese a trascinare ial titolo in quella stagione. Pioli sceglie Messias e non Saelemaekers, per il resto gioca con la formazione annunciata con coppia di centrocampo costituita da Tonali e Kessié. Nella Lazio spazio al tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni.