Nel luogo in cui ha fatto la storia, con i tifosi che per quella "storia" lo adoreranno in eterno. José Mourinho torna a San Siro per sfidare l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. Una "prima volta" al Meazza contro i suoi ex tifosi, che sicuramente lo omaggeranno a dovere. In realtà l'allenatore portoghese è già tornato a Milano in questa stagione, perdendo 3-1 contro il Milan a gennaio.

In campionato ha dominato l'Inter

Mou ha già ovviamente sfidato l'Inter da allenatore della Roma. In campionato, all'Olimpico, la sfida è terminata con un netto 0-3 della squadra di Inzaghi, firmato Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Considerando anche le sconfitte all'andata e al ritorno contro il Milan, il bilancio del portoghese contro le milanesi in questa stagione è disastroso: tre sconfitte su tre, con ben otto gol subiti.

Inter e Roma non si sfidavano in coppa da 9 anni

Inter e Roma non si affrontano in Coppa Italia dal 2012/13, quando i giallorossi vinsero sia nel match d’andata sia in quello di ritorno (2-1 all’Olimpico e 2-3 a San Siro con doppietta di Destro e gol di Torosidis). I capitolini giocarono poi la finale contro la Lazio, persa 1-0 con il gol di Sedan Lulic. La sfida fra Inter e Roma in Coppa Italia è diventata ultimamente una rarità, a differenza di quanto accadeva diverse stagioni fa: tra il 2005 e il 2013, le due squadre si sono affrontate ben 13 volte nella competizione, con anche cinque finali (le prime tre con sfide di andata e ritorno, le ultime due in gara secca).

Quale omaggio al comandante Mou?

José Mourinho riabbraccerà quindi i suoi vecchi tifosi in quel magico teatro per la prima volta da quell'indimenticabile 2010. C'é curiosità per vedere come la curva nerazzurra saluterà il suo vecchio condottiero. Ci sarà sicuramente qualche striscione per il tecnico che ha conquistato l'unico Triplete della storia dell'Inter. Un saluto doveroso e sentito, prima di giocarsi sul campo l'accesso in semifinale.

Il Triplete dell'Inter di Mourinho? Tutto nacque dal ko col Catania

