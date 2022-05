Giorgio Chiellini. Il primo, perché non rinnoverà il proprio contratto con la Signora, mentre il secondo perché sembra pronto a voltare pagina e sta ponderando la decisione se smettere la sua carriera da calciatore oppure proseguirla in un campionato estero più esotico (si vocifera la suggestione MLS). Entrambi titolari in questo secondo derby d’Italia della stagione che mette in palio un trofeo (il primo è stata la Supercoppa Italiana), di loro ha parlato nel prepartita il vicepresidente Pavel Nedved dicendo cosa molto interessanti. Per motivi diversi questa finalissima di Coppa Italia fra Inter e Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ) all’Olimpico, sarà l’ultima finale con la maglia bianconera per Paulo Dybala e capitan. Il primo, perché non rinnoverà il proprio contratto con la Signora, mentre il secondo perché sembra pronto a voltare pagina e sta ponderando la decisione se smettere la sua carriera da calciatore oppure proseguirla in un campionato estero più esotico (si vocifera la suggestione MLS). Entrambi titolari in questo secondo derby d’Italia della stagione che mette in palio un trofeo (il primo è stata la Supercoppa Italiana), di loro ha parlato nel prepartita il vicepresidentedicendo cosa molto interessanti.

Dove si è arenata la trattativa per Dybala? E' difficile dirlo. Noi abbiamo valutato il giocatore sotto tutti gli aspetti. E' stato valutato complessivamente. Dire dove è difficile. Ovviamente le sue richieste erano altissime, come giusto che sia perchè è un giocatore forte, noi non ce la sentivamo e le strade si sono divise. Porte aperte per Chiellini dirigente? Assolutamente sì. Chiellini è un'icona mondiale. Va a lui la scelta. Basta che sia felice perchè Giorgio merita tutto il bene del mondo. Noi siamo aperti a tutto e lasciamo che sia lui a decidere”.

"Contenti di Vlahovic"

La verità su Vlahovic sta nel mezzo. Il ragazzo è partito molto bene, eravamo entusiasti tutti quanti. Non è solo il peso della maglia ma naturale stanchezza. A Firenze ha fatto tanti gol, può essere una stanchezza fisica ma questo non vuol dire niente. Per come si allena, è giusto che sia in campo. Siamo molto contenti di lui”.

Arrivabene: "Dybala? Offerta al ribasso sarebbe stata poco rispettosa"

