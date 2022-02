Dopo il successo in rimonta nel derby, il Milan si rituffa in Coppa Italia. Mercoledì sera a San Siro c'è la Lazio per i quarti di finale. Ecco le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia:

"Del derby resta la soddisfazione di una partita importante ma siamo consapevoli di che il cammino è lunghissimo, 15 partite sono tantissime e 45 punti sono tanti. Siamo allo stesso identico livello dell'anno scorso, ma ora conta solo la partita di domani perché come tutte le grandi squadre vogliamo arrivare in fondo a questa competizione".

Ad

Sulla Coppa Italia

Serie A Magic Mike si è già preso il Milan: Maignan colpaccio rossonero UN GIORNO FA

"L'obiettivo concreto è quello di eliminare la Lazio. Sarà un ostacolo difficile, stanno bene e hanno vinto una gran partita sabato sera a Firenze. È allenata molto bene con giocatori di grande qualità. Il reparto offensivo è di altissimo livello. Dobbiamo cercare di chiudere gli spazi e creare soluzioni offensive per mettere in difficoltà i nostri avversari. Scenderà in campo la formazione migliore possibile".

Su Giroud

"I detrattori ci sono sempre. Quello che conta è la fiducia che abbiamo noi. Si sta dimostrando il calciatore per il quale è stato acquistato. Un giocatore di valore e una persona di grande spessore che sta dando un grande apporto alla squadra".

Su Tomori e Rebic

"Vediamo oggi. Ieri ha fatto un buon allenamento. Più si allena e più crescerà la condizione. Domani sarà disponibile e poi vedremo se giocherà titolare. Per Rebic vale lo stesso discorso".

Su Ibrahimovic

"Zlatan è un leone in gabbia. La sua motivazione è quella di aiutare la squadra in campo. Domani non ci sarà, vedremo per le prossime".

Su Maignan

"Maignan è un portiere forte. Ne eravamo tutti convinti. È un ragazzo ambizioso e determinato e sta dando tanto e deve continuare così".

Sul futuro

"Io credo che il club utilizzi un metodo che approvo totalmente: la meritocrazia. Ti mette a disposizione tutto il meglio possibile, ti giudica e se meriti ti rinnova il contratto. Vale per tutti ed è un aspetto importante perché bisogna continuare a dimostrare di meritarsi il Milan. Qui a vita? Qui sto bene, questo è sicuro".

Ibrahimovic: "La mia 'Adrenalina' adesso è lo scudetto per il Milan"

Serie A Pioli: "Derby? Bravi noi a crederci. I 'mezzi falli' non vanno fischiati" IERI A 08:59