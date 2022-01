Prima la paura, poi la rimonta e la qualificazione. Anche l'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia conferma la tendenza dei precedenti: aperto, in bilico, a rischio giant killing. Ma alla fine a passare è la Roma. La squadra di Mourinho va sotto contro il Lecce, ma rimonta e va ai quarti di finale. Un 3-1 firmato da Calabresi, autore del vantaggio pugliese, e poi da Kumbulla, Abraham e Shomurodov, che tra primo e secondo tempo completano la rimonta scacciando la paura di una clamorosa eliminazione. Il Lecce ci crede per buona parte della gara e poi cede alla maggiore qualità dei capitolini, abbandonando ogni speranza dopo l'espulsione di Gargiulo (62'). E ora, ai quarti, sarà super sfida: Inter contro Roma. Un'altra serata da ex per Mourinho.

Tabellino

Coppa Italia Roma-Lecce 3-1, pagelle: Zaniolo cambia la partita 24 MINUTI FA

Roma-Lecce 3-1 (primo tempo 1-1)

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibañez, Maitland-Niles (46' Viña); Sergio Oliveira, Cristante; Carles Perez (46' Zaniolo), Veretout (46' Mkhitaryan), Felix (64' Shomurodov); Abraham (86' Zalewski). All. Mourinho

Lecce (4-2-3-1): Bleve (21' Gabriel); Gendrey, Dermaku (46' Lucioni), Calabresi, Barreca; Blin, Helgason (68' Bjorkengren); Listkowski (65' Faragò), Gargiulo, Di Mariano (46' Coda); Olivieri. All. Baroni

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo

Gol: 14' Calabresi (L), 40' Kumbulla (R), 54' Abraham (R), 81' Shomurodov (R)

Ammoniti: Listkowski, Felix, Di Mariano, Helgason, Gargiulo, Ibañez, Abraham

Espulsi: Gargiulo al 62'

La cronaca in 12 momenti chiave

14' – GOL DEL LECCE. Angolo di Barreca e colpo di testa vincente di Calabresi: gol prima annullato per un presunto fuorigioco di Gargiulo e poi concesso tramite l'intervento della VAR. 0-1.

Arturo Calabresi segna il gol dell'1-0 sulla Roma Credit Foto Imago

19' – Iniziativa personale e sinistro insidiosissimo di Carles Perez: respinge Bleve. Roma vicina al pareggio.

27' – Abraham lancia in profondità Felix, che taglia e prova a superare con un lob Gabriel, bravissimo a deviare in angolo.

40' – GOL DELLA ROMA. Angolo di Sergio Oliveira, spizzata di Abraham e colpo di testa vincente di Kumbulla, che trova il pareggio. 1-1.

Marash Kumbulla esulta dopo il gol dell'1-1 contro il Lecce Credit Foto Imago

46' – Entrato all'intervallo, Zaniolo va immediatamente al sinistro dal limite dell'area e centra in pieno il primo palo dopo una deviazione di Gabriel.

54' – GOL DELLA ROMA. Abraham protegge palla al limite e in una frazione di secondo si gira e spara in rete, completando la rimonta. 2-1.

62' – Lecce in 10 uomini per l'espulsione di Gargiulo, ammonito per due volte in pochi minuti (falli su Abraham e Zaniolo) e conseguentemente espulso.

63' – Doppio tentativo di Abraham e Zaniolo in pochi secondi e doppia respinta di Gabriel, che evita il tris romanista.

75' – Mkhitaryan riparte palla al piede, scambia in area con Zaniolo e davanti a Gabriel calcia clamorosamente a lato.

80' – Altro sinistro prepotente di Zaniolo, Gabriel rimane immobile e la palla sibila accanto al suo palo.

81' - GOL DELLA ROMA. Mkhitaryan lancia benissimo Shomurodov, che entra in area, rientra su Gendrey e col destro non sbaglia. 3-1.

Eldor Shomurodov segna per la Roma il gol del ko: Lecce affossato 3-1 Credit Foto Imago

91' – Sempre Zaniolo, sempre con il sinistro: tiro a giro da fuori area e palla alta di un niente.

Il migliore

Abraham. Il punto di riferimento della Roma. Un assist, un gran gol, altre insidie al tiro, il solito gioco prezioso coi compagni. Splendida partita.

Il peggiore

Gargiulo. Gioca una gara onesta per un'ora, poi rovina tutto: doppia ammonizione in pochissimi minuti e cartellino rosso che lascia il Lecce in 10.

Le pagelle

