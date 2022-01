Roma-Lecce, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia disputato allo stadio Olimpico di Roma, è terminato sul punteggio di 3-1 , frutto delle reti di Calabresi, Kumbulla, Abraham e Shomurodov. Gara arbitrata da Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Con questo risultato la Roma approda ai quarti di finale, dove troverà l'Inter

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6 - Guarda il pallone incornato da Calabresi finire in rete e poi non deve compiere alcun intervento.

Rick KARSDORP 6 - Gioca una gara di sostanza più che d'assalto. Nella metà campo avversaria si vede poco.

Marash KUMBULLA 6,5 - Suo il colpo di testa che regala il pareggio alla Roma, a coronamento di una prestazione difensiva tutto sommato attenta.

Roger IBAÑEZ 6 - Fa il suo pure lui, specialmente da un certo punto della gara in poi, nonostante rimedi un'ammonizione.

Ainsley MAITLAND-NILES 5,5 - Quasi mai riesce a superare la metà campo e in difesa ha qualche problema con Listkowski (dal 46' Matias VIÑA 6 - Sufficiente. Non esalta, ma presidia discretamente la fascia)

Bryan CRISTANTE 6 - Non brillantissimo, soprattutto nel primo tempo. Poi migliora.

Sergio OLIVEIRA 6 - Inizia un po' più alto, poi si abbassa, migliorando pure lui il proprio impatto. Dal suo destro dalla bandierina nasce il gol di Kumbulla.

Carles PEREZ 5 - Qualche strappo, un sinistro pericoloso, tanti errori. Troppo poco. Non rientra in campo per il secondo tempo (dal 46' Nicolò ZANIOLO 7 - Bestiale. Entra in campo all'intervallo e cambia completamente il volto della Roma, tra tiri e assist in serie. Meriterebbe ampiamente il gol, ma trova il palo sulla propria strada)

Jordan VERETOUT 5 - Non ingrana mai, non riuscendo a portare qualità alla manovra offensiva. Mourinho lo lascia negli spogliatoi all'intervallo (dal 46' Henrikh MKHITARYAN 6,5 - Assieme a Zaniolo cambia l'atteggiamento della Roma, lanciando Shomurodov verso il 3-1. Peccato per quel gol clamorosamente divorato davanti alla porta)

Felix AFENA-GYAN 6 - Pimpante, vivace, frizzante, è uno dei pochi a tenere alto il morale nel momento più complicato. Solo Gabriel gli nega un bel gol (dal 64' Eldor SHOMURODOV 6,5 - Sfrutta bene la chance offertagli da Mourinho, chiudendo i conti)

Tammy ABRAHAM 7 - Il punto di riferimento della Roma. Un assist, un gran gol, altre insidie al tiro, il solito gioco prezioso coi compagni. Splendida partita (dall'86' Nicola ZALEWSKI s.v.)

All. José MOURINHO 6,5 - Trema per un bel pezzo di partita, poi decide di inserire i pezzi grossi. E la musica cambia.

Le pagelle del Lecce

Marco BLEVE s.v. (dal 21' GABRIEL 6,5 - Tiene chiusa la propria porta come può, murando Felix e Zaniolo, e poi crolla. Ha poco o nulla da rimproverarsi)

Valentin GENDREY 5,5 - Ha qualità e rapidità e per buona parte del match le mette in mostra. Viene però saltato con troppa facilità da Shomurodov nell'azione del tris.

Kastriot DERMAKU 6 - Gioca un primo tempo complessivamente attento. Esce all'intervallo (dal 46' Fabio LUCIONI 5,5 - Fatica a rispondere ai continui assalti della Roma)

Arturo CALABRESI 6 - Romano, tifoso giallorosso, segna un gol speciale per lui e per papà Paolo, attore di successo. Non tiene però Abraham nell'azione della rimonta romanista.

Antonio BARRECA 5,5 - Porge a Calabresi dalla bandierina la palla dello 0-1, ma quando entra Zaniolo va in sofferenza pressoché continua.

Alexis BLIN 5,5 - Si perde Kumbulla nell'azione del pari ed è una disattenzione fatale. E dire che a centrocampo, se non altro a tratti, si fa sentire.

Thorir Johann HELGASON 5,5 - In mezzo al campo fa il suo in mezzo finché può, poi la qualità avversaria si fa sentire (dal 68' John BJORKENGREN s.v.)

Marcin LISTKOWSKI 6 - Gioca un buon primo tempo, con iniziative apprezzabili e un tiro di poco a lato. Poi torna nei ranghi (dal 65' Paolo FARAGÒ s.v.)

Mario GARGIULO 5 - Gioca una gara onesta per un'ora, poi rovina tutto: doppia ammonizione in pochissimi minuti e cartellino rosso che lascia il Lecce in 10.

Marco OLIVIERI 5 - Non la vede praticamente mai. Né da centravanti, né quando si sposta a sinistra dopo l'ingresso in campo di Coda.

Francesco DI MARIANO 5,5 - Non si vede moltissimo. Escludendo un paio di buoni strappi, è meno presente nella partita rispetto a Listkowski (dal 46' Massimo CODA 5 - Non lascia il segno)

All. Marco BARONI 6 - Si vede che il suo Lecce ha gioco e idee. L'ingresso di Zaniolo e Mkhitaryan, e il rosso a Gargiulo, spengono però ogni sogno.

