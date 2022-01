Sicuramente un match che ha sapore di massima serie per il Lecce che dovrà affrontare la Roma di Mourinho nella partita valevole per la Coppa Italia. I pugliesi sono in piena corsa Play Off di Serie B con il sogno promozione a pochi punti di distanza, i Giallorossi invece vengono dalla vittoria 'corto muso' contro il Cagliari di Mazzarri.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, S. Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Mourinho

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Rodriguez. Allenatore: Baroni

DOVE VEDERLA IN TV

Per il match, in programma giovedì 20 con fischio d'inizio alle ore 21:00, è prevista la diretta tv su Canale 5 e la diretta streaming sul sito Sport Mediaset e sulla piattaforma Mediaset Play.

