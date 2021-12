E' la Sampdoria a spuntarla nella battaglia di Marassi. I blucerchiati superano nell'ultimo match di secondo turno di Coppa Italia il Torino e accedono alla fase successiva dopo un match sporco, equilibrato e di grande intensità. Parte meglio la Samp, che capitalizza il buon avvio con il rigore di Quagliarella al minuto 16: evidente, nella circostanza, il fallo di Mandragora su De Paoli. Il Torino reagisce alla distanza e si fa vedere soprattutto con una bella conclusione di Zaza, sulla quale Falcone si esalta. Nella ripresa i granata reagiscono e trovano il pareggio con un altro rigore, trasformato stavolta da Mandragora. A quel punto è Verre a salire in cattedra, prima con un paio di giocate illuminanti e poi con il bel gol del nuovo vantaggio blucerchiato su assist del giovane Ciervo. Un asuccesso meritato per i ragazzi di D'Aversa, che si regala una sfida di alto profilo con la Juventus agli ottavi di finale. Coppa Italia ancora amara per Juric.

Il tabellino

Sampdoria-Torino 2-1

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Dragusin, Chabot (70' Colley), Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby (46' Adrien Silva), Askildsen, Ciervo (70' Candreva); Verre (81' Gabbiadini), Quagliarella (71' Caputo). All. D’Aversa

TORINO (4-3-3): Berisha; Ola Aina (81' Kone), Izzo, Buongiorno (71' Rodriguez), Ansaldi; Baselli, Rincon, Mandragora (80' Praet); Linetty (62' Warming), Zaza, Brekalo (70' Pjaca). All. Juric

ARBITRO: Piccinini

GOL: 16' Quagliarella, 54' Mandragora, 61' Verre

ASSIST: 61' Ciervo

AMMONITI: 51' Chabot, 59' Buongiorno, 64' Ciervo, 69' Murru, 88' Askildsen, 90+4 Adrien Silva

ESPULSI:

NOTE: recupero 5'

La cronaca in 5 momenti

16 - QUAGLIARELLAAAAAA!!! VANTAGGIO SAMPDORIA, RIGORE PERFETTO!! Non sbaglia dal dischetto il centravanti blucerchiato: Berisha tocca, ma non riesce a salvarsi!

34 - BREKALO!!! ORA SPINGE IL TORO!! Il croato riceve puntualmente un cross da destra di Ola Aina e calcia forte di collo pieno all'altezza del dischetto del rigore: palla alta non di molto sopra la traversa!

36 - FALCONE!!! MIRACOLO SU ZAZA!! Sbaglia Dragusin, che fa scorrere troppo il pallone verso il centro dell'area dopo l'anticipo su Brekalo: Zaza approfitta della distrazione del difensore blucerchiato e calcia in porta, Falcone si allunga e salva i suoi!

54 - MANDRAGORAAAAAA!!! BOTTA CENTRALE, FALCONE NON PUO' NULLA! Rigore perfetto del centrocampista del Torino, che calcia forte in mezzo approfittando del tuffo anticipato di Falcone. Ha pareggiato il Torino!

61 - VERREEEEEEEE!! VERREEEEEEEE!!! GRANDISSIMO GOL, TORNA AVANTI LA SAMPDORIA!!! Colpo da biliardo al volo di sinistro su assist perfetto di Ciervo, blucerchiati in vantaggio!

MVP

Il migliore - VERRE: barlume di qualità in una battaglia da trincea: continui lampi di classe e il bellissimo gol del nuovo vantaggio a suggellare una vittoria meritata per i suoi. Meriterebbe più spazio, anche se a sprazzi sa essere decisivo.

Il peggiore - ZAZA: da tempo non segna più, oggi Chabot e Ferrari non gliela fanno neppure mai vedere. Pecorella smarrita, neanche con le sportellate sa più difendersi: sembra essersi perso, stavolta definitivamente.

Juric: "Derby? Girando per Torino si vede che in città si tifa Toro"

