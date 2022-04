Juventus-Fiorentina, match valido per le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2021/22, é terminata 2-0. All'Allianz Stadium decisive le reti nel primo tempo di Federico Bernardeschi e nel recupero di Danilo. Un successo meritato per i bianconeri, che hanno inizialmente lasciato il campo alla Fiorentina, hanno sfruttato le ripartenze e hanno gestito la ripresa. Un paio di ottimi interventi di Perin hanno permesso alla squadra di Allegri di qualificarsi alla finalissima di Roma senza troppa apprensione, forte dell'1-0 maturato al Franchi. Molto bene Danilo e Rabiot, positiva anche la prova di Zakaria. Nella Fiorentina si salvano in pochi, troppe imprecisioni davanti di Cabral e Ikone.

Federico Bernardeschi Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Juventus-Fiorentina 2-0 (primo tempo 1-0)

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio (Dal 79' Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi (Dal 82' Chiellini), Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic (Dal 82' Kean), Morata (Dal 66' Dybala). Allenatore: Massimiliano Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti (Dal 69' Callejon), Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan (Dal 80' Maleh), Torreira (Dal 46' Amrabat), Saponara (Dal 63' Sottil); Gonzalez, Cabral, Ikoné (Dal 80' Piatek). Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Doveri di Roma 1

Gol: 32' Bernardeschi (J), 94' Danilo (J)

Assist: Cuadrado

Ammoniti: De Sciglio, Martinez Quarta

Danilo segna il gol del definitivo 2-0 in Juventus-Fiorentina (Coppa Italia) Credit Foto Getty Images

La cronaca in 11 momenti chiave

4' - Incredibile PERIN. Esce male su un pallone alto, la palla va a Torreira, che calcia di prima. Cabral respinge sulla linea, in fuorigioco. Fuorigioco dunque, ma che chance per la Viola.

13' - DRAGOWSKI! Occasione Juventus. Strappa la squadra bianconera in mezzo con Rabiot, poi palla di Morata per Vlahovic, che scarica il mancino. Attento Dragowski a respingere.

32' - BERNARDESCHI! GOL! CHE GOL! 1-0 Juventus! Ma che errore Dragowski! Riparte la Juventus, cross di Morata, esce male Dragowski su Vlahovic, tocca Biraghi, palla a Bernardeschi, che controlla al volo, stoppa col petto e col mancino mezzo esterno mette morbido all'incrocio.

42'- PERIN! Bravo qui. De Sciglio dorme, Saponara recupera, palla a Cabral, che calcia centrale. Attento PERIN.

52' - MIRACOLO DI PERIN. Corner da sinistra, stacco di MARTINEZ QUARTA, devia De Ligt, vola PERIN a salvare. Che intervento in controtempo.

56'- ZAKARIA! Incrocio esterno dei pali. Gran palla di Vlahovic dentro per ZAKARIA, che dal lato destro corto dell'area calcia di potenza sul primo palo. E scheggia l'incrocio.

70' - La VAR annulla per fuorigioco un gol a Rabiot. Si era inserito bene il francese centralmente.

79' - Fiorentina che gira palla. Poi cross da destra di Callejon, stacco di CABRAL in torsione, fuori di un soffio.

90' - SOTTIL! Sbaglia Danilo in uscita, Maleh appoggia per SOTTIL, che calcia col mancino. Respinge PERIN.

94' - DANILO! GOL! 2-0 Juventus! La chiude la Juventus. Cuadrado determinante, assist per Danilo, che da centro area in diagonale col piatto insacca.

IL MIGLIORE

Federico BERNARDESCHI - Stappa la partita con un gran gol: controllo di petto e sinistro al volo che si insacca. Generoso nel coprire tutta la fascia destra e a dare una mano anche in copertura.

IL PEGGIORE

Bartlomiej DRAGOWSKI - Errore imperdonabile sul gol di Bernardeschi, la sua è un'uscita scriteriata e fuori tempo.

La statistica

La Juventus ha raggiunto la sua 21ª Finale di Coppa Italia, almeno cinque volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

