Simone Inzaghi conferma la propria tradizione positiva contro la Juventus e per la terza volta in questo 2022, Sport Mediaset nel post partita non nasconde tutta la gioia per un’altra serata magica e che infonde energia per gli ultimi 180’ in cui l’Inter proverà una rincorsa complicata ma non impossibile verso lo scudetto della seconda stella. conferma la propria tradizione positiva contro la Juventus e per la terza volta in questo 2022, castiga i bianconeri andandosi a prendere il secondo trofeo di una stagione che vede ancora l’Inter in corsa per lo scudetto. Dopo la Supercoppa – trofeo che la compagine nerazzurra non sollevava da 10 anni – ecco la Coppa Italia , che mancava addirittura da 11 anni da queste parti. Un’ulteriore orgoglio per il tecnico piacentino che ai microfoni dinel post partita non nasconde tutta la gioia per un’altra serata magica e che infonde energia per gli ultimi 180’ in cui l’Inter proverà una rincorsa complicata ma non impossibile verso lo scudetto della seconda stella.

Abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario molto forte. Siamo stati bravi nella prima mezz'ora abbiamo fatto benissimo, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo perso un po' di distanze. Il secondo tempo lo abbiamo approcciato male, abbiamo preso questi due gol, il secondo da rivedere però la squadra non molla mai. Avevamo bisogno di risposte e risposte ne ho avute da luglio fino a stasera. E' stato un continuo di emozioni che non si fermano, ora abbiamo le ultime due di campionato da fare nel migliore dei modi ma è giusto godersi delle serate così con i nostri tifosi. Erano più di undici anni che non si vinceva una Supercoppa, erano undici anni che non si vinceva una Coppa Italia, che non si facevano due finali in un anno. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la mia società e soprattutto per questi meravigliosi tifosi che ci hanno accompagnato dalla prima partita di Coppa Italia fino alla fine”.

"Da aprile ad oggi abbiamo giocato 9 partite, solo applausi per questi ragazzi

"I due gol li dovevamo evitare ma questa è la 50ª partita stagionale. Dal 4 all'11 aprile ne abbiamo giocate nove, non posso chiedere di più a questo gruppo. E' giusto che ci godiamo insieme al pubblico questo trofeo. I complimenti di Zhang? Fa enormemente piacere. Condivido questo trofeo con lo staff che mi aiuta a preparare tre partite a settimana e non è facile. Nel 2022 il Liverpool ha perso solo con l'Inter. E' una soddisfazione. Abbiamo dato in quelle due partite tantissime, quelle due partite probabilmente ci hanno fatto perdere qualche punto ma non abbiamo rimpianti”.

