Toccata e fuga di Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni Mediaset dopo la dura sconfitta per 3-0 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Il Milan ha incassato la doppietta di Lautaro Martinez nel primo tempo e il tap-in di Gosens sul finale, ma a mandare il tecnico rossonero su tutte le furie è stato l'episodio arbitrale che ha coinvolto Ismail Bennacer. Il centrocampista del Milan si è visto annullare il gol del momentaneo 2-1 per una presunta posizione irregolare di Kalulu sulla traiettoria del pallone. Pioli, che ha riguardato le immagini del gol fantasma dallo schermo, ha abbandonato l'intervista pochi attimi dopo, visibilmente contrariato. Ecco il suo commento a caldo.

Sulla gara

"Volevamo vincere ma abbiamo trovato un avversario che ha segnato nel momento giusto. Abbiamo continuato a giocare e a creare, la rete annullata ci avrebbe dato nuovo slancio poi chiaro che c’è stato un contraccolpo"

"3-0 è un'opportunità per reagire"

"Il risultato è pesante, netto, nella prestazione non c'è stata così tanta differenza. Abbiamo creato, il 2-1 ci avrebbe dato possibilità, da lì è diventata più dura. Possiamo fare di più di così, abbiamo commesso delle disattenzioni. Non era la nostra serata, è un peccato ma è una grande opportunità che abbiamo di reagire".

Sul gol annullato a Bennacer

"Handanovic non ha protestato minimamente sul gol di Bennacer, se non avesse visto la palla sarebbe scattato. Non commento e me ne vado".

