Tutto facile per le due squadre impegnata nella giornata di Coppa Italia: Verona e Cagliari calano il tris rispettivamente contro Catanzaro e Pisa, due sfide che - di fatto - non hanno che rispettato il pronostico della vigilia. Tutto nel primo tempo per l'Hellas di Di Francesco, che al 23esimo passa in vantaggio con Gunter, raddoppia dieci minuti dopo grazie all'autogol di Fazio e la chiude già al 42esimo grazie a Lazovic. Stesso percorso netto anche per il Cagliari di Semplici, che passa in vantaggio con Marin al 28esimo e raddoppia al 36esimo grazie all'autogol di Caracciolo. Il 3-0, nel recupero della prima frazione, porta la firma di Deiola, con il Pisa che al 67esimo riuscirà a rendere meno amara la sconfitta grazie al gol di Masucci.

Fuori il Monza, Benevento ai supplementari

Chi saluta la competizione già ai trentaduesimi è il Monza, che contro il Cittadella cade per 2-1: la sblocca Okwonkwo per i padroni di casa dopo appena 8 giri di lancette, Carlos Augusto ristabilisce la parità al 26esimo. Al 40esimo, però, i padroni di casa trovano il gol vittoria grazie a Tounkara. 2-1 anche tra Benevento e Spal, dove - però - servono i tempi supplementari per decretare un vincitore: Sau sbaglia un calcio di rigore dopo 5 minuti, Improta riscatta l'errore del compagno e al 32esimo porta avanti i sanniti. L'autogol in pieno recupero di seconda frazione di Moncini allunga la sfida oltre il 90esimo, dove sarà lo stesso Moncini a risultare decisivo al 125esimo convertendo in rete il rigore concesso al Benevento.

I risultati di giornata

BENEVENTO-SPAL 2-1

CITTADELLA-MONZA 2-1

VERONA-CATANZARO 3-0

CAGLIARI-PISA 2-1

