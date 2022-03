Coppa Italia

In crisi. È questa l’espressione che riassume perfettamente il momento che stanno attraversando Inter e Milan in campionato. I nerazzurri, È questa l’espressione che riassume perfettamente il momento che stanno attraversando Inter e Milan in campionato. I nerazzurri, centrifugati dal ritmo del Genoa venerdì sera , hanno messo assieme due punti nelle ultime quattro gare giocate in Serie A: un bottino da zona retrocessione. I rossoneri, invece, hanno lasciato giù ben 4 punti tra Salernitana e Udinese: due sfide ampiamente alla portata.

L'attacco non fa male

Iniziando l'analisi dai nerazzurri, notiamo come il tracollo della banda di Simone Inzaghi abbia radici molto profonde. Il grande problema per il tecnico piacentino è l’attacco, che dopo un girone d’andata sfavillante ha segnato la miseria di 2 gol in 7 partite nel 2022 (entrambi firmati da Dzeko). Sicuramente, l'inquietudine di Lautaro Martinez sta recitando un ruolo chiave in questa flessione (a secco dal 17 dicembre), ma anche gli uomini dalla panchina - Sanchez e Caicedo - non stanno riuscendo a dare il loro contributo.

dagli infortuni e dalla mancanza di alternative. I rossoneri, senza la presenza (quasi) trascendente di Zlatan Ibrahimovic e con Ante Rebic a mezzo servizio, sono inciampati in un loop negativo e hanno perso i due principi cardine equilibrio e intensità. Ciò ha portato il "Diavolo" ad avere un rendimento nelle prime otto giornate del girone di ritorno inferiore rispetto a quello fatto registrare nel medesimo arco temporale nel girone d’andata. In casa Milan, invece, il disagio è nato soprattutto. I rossoneri, senza la presenza (quasi) trascendente di Zlatan Ibrahimovic e con Ante Rebic a mezzo servizio, sono inciampati in un loop negativo e hanno perso i due principi cardine nel calcio di Pioli Ciò ha portato il "Diavolo" ad avere un rendimento nelle prime otto giornate del girone di ritorno inferiore rispetto a quello fatto registrare nel medesimo arco temporale nel girone d’andata.

Inter-Milan in crisi: c'è tanta differenza rispetto al girone d'andata

DATI INTER MILAN Gol 7a/8a* girone d'andata 22 gol 21 gol Gol 7a/8a* girone di ritorno 6 gol 13 gol Punti dopo 7a/8a* andata 17 pts 22 pts Punti dopo 7a/8a* di ritorno 9 pts 15 pts

*: 7 per l'Inter e 8 per il Milan. I nerazzurri devono recuperare la gara con il Bologna

Un derby da vincere

gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Per entrambe sarà un crocevia molto importante, perché un risultato di prestigio potrebbe condannare la squadra "cugina". Certamente, non ci sarà tanto spazio per fare calcoli: con la regola dei gol in trasferta ancora in atto ( Martedì sera, le due milanesi ferite si sfideranno nellaPer entrambe sarà un crocevia molto importante, perché un risultato di prestigio potrebbe condannare la squadra "cugina". Certamente, non ci sarà tanto spazio per fare calcoli: con la regola dei gol in trasferta ancora in atto ( l’anno prossimo verrà rimossa ), le compagini dovranno giocare un calcio offensivo. Senza timori.

I rossoneri affronteranno la prima in casa, per cui cercheranno sistemare il doppio confronto provando a segnare almeno un gol. I nerazzurri, al contrario, potrebbero anche accontentarsi del pari, ma non credo che Simone Inzaghi voglia gestire lo 0-0. Inoltre, trovare un gol in trasferta vorrebbe dire mettere l’eliminatoria decisamente in discesa, soprattutto in ottica del ritorno (che si giocherà il 20 aprile). Insomma, il derby di Coppa può essere la molla giusta per ritrovare la verve offensiva perduta: ne va di un'intera stagione.

Inzaghi: "Sento parlare tanto dopo una sconfitta, serve equilibrio"

