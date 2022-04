Periferia d’Europa, altro non ci resta: dal derby-scudetto al derby di Coppa Italia . Semifinale-bis, martedì sera a San Siro: 0-0 all’andata, ospita l’Inter e, a parità di gol, quelli segnati in trasferta varranno ancora doppio. Mai in orario, noi italiani.

Sulla carta, più Inter. In campionato, incalza a due punti e deve sempre giocare la benedetta partita di Bologna (27 aprile). E’ in coppa, se mai, che la sfida secca riduce gli agi e moltiplica le insidie. Si è sbloccato Rafael Leao: cruciale con Zlatan Ibrahimovic, figuriamoci senza. Stefano Pioli promette battaglia, Paolo Maldini si dice incuriosito dalla svolta araba. La cifra sul piatto gonfia le ambizioni. Anche se per il Chelsea si parla, addirittura, di tre miliardi. Dunque: Inter o Milan, Milan o Inter.. In campionato, incalza a due punti e deve sempre giocare la benedetta partita di Bologna (27 aprile). E’ in coppa, se mai, che la sfida secca riduce gli agi e moltiplica le insidie. L’ultimo turno si è risolto , come era nei voti, in un paio di vittorie: l’Inter a La Spezia (3-1), il Milan a San Siro con il Genoa (2-0). Le notizie sono due, e riguardano entrambe il Diavolo: la mega-offerta per la cessione del club, un miliardo e oltre, avanzata da un fondo del Bahrain al fondo Elliott, e il ritorno al gol dopo due 0-0 (con Bologna e Toro). Nel primo caso: se son dollari, fioriranno. Cameriere, champagne. Nel secondo: l’ennesimo digiuno sarebbe stato fatale.. Stefano Pioli promette battaglia, Paolo Maldini si dice incuriosito dalla svolta araba. La cifra sul piatto gonfia le ambizioni. Anche se per il Chelsea si parla, addirittura, di tre miliardi.

Zlatan Ibrahimovic Credit Foto Getty Images

Zitta zitta, l’Inter continua ad arrampicarsi: ufficialmente sotto, virtualmente sopra. Marcelo Brozovic rientrò a Torino, con la Juventus. Tre gare, tre successi. E, al Picco, il primo gol stagionale, Champions esclusa. Sempre più torre di controllo, sempre più perno di geometrie che Simone Inzaghi sta cercando di rinfrescare: Federico Dimarco, laterale-fionda contro l’Hellas; Danilo D’Ambrosio «libero d’attacco», in base ai calcoli e alle circostanze, contro lo Spezia.

E poi le panchine. Mai dimenticarle. Determinanti, ancora e spesso: per l’Inter, gol e assist di Lautaro Martinez, gol di Alexis Sanchez; per il Milan, rete di Junior Messias su azione di Ante Rebic. Tutte «riserve». Il pari del 1° marzo fu, a onor del vero, molto sordo e molto grigio, con le emozioni ai domiciliari e la tensione a suggerire un armistizio ruvido, avaro.

Il loggione si chiede se il verdetto potrà condizionare la volata per il titolo. No. Mancano cinque giornate più un recupero, l’Inter ha la forza dell’organico e, dettaglio non trascurabile, il vantaggio di un’auto-stima che il destino in pugno di solito accentua. La sequenza «tennistica» propone, da novembre, Milan-Inter 1-1 (con rigore parato da Ciprian Tatarusanu a Hakan Calhanoglu), 2-1 (con doppietta di Olivier Giroud, in tre minuti, a ribaltare un dominio), 0-0.

E’ probabile che Inzaghi e Pioli ricorrano a dosi moderate di turnover: l’Inter avrà, sabato, la Roma di José Mourinho; il Milan, domenica, la Lazio di Maurizio Sarri all’Olimpico. Ci siamo, dunque. Non più le tappe pianeggianti, al massimo un po’ ventose e con qualche strappo, di venerdì scorso. Al contrario, tapponi con fior di montagne e spericolate discese. Nessun dubbio che lo scudetto faccia aggio sulla coppa domestica, ma non esiste derby che possa essere patteggiato o parcheggiato.

Da una parte, l’Inter cinese di Suning. Dall’altra, il Milan in bilico fra gli Usa di Paul Singer e gli sceicchi del Bahrain. Sono scenari che agitano la fantasia dei tifosi e turbano il cemento armato, e amato, di uno stadio in perenne e spasmodica attesa che gli comunichino l’estrema decisione (o unzione).

